美聯準會升息1碼 台灣利率連8凍機率高

美國聯準會宣布升息1碼。央行指出，外債偏高且經常帳呈逆差，及仰賴原物料出口的新興市場國家恐受較大影響，但台灣沒有這些問題。匯銀人士解讀，央行利率連8凍機率仍高。

美國聯邦準備理事會（Fed）如預期宣布升息1碼，為今年第2度升息。聯準會並發出2018年還會再升息2次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。

對此央行主管指出，去年底、今年初時，市場即對美國今年升息次數有不同的意見，多數認為將升息3次，但4次也在預期範圍內，因此聯準會透露今年升息4次的信號，「不是令人太意外」。

然而，聯準會一旦將聯邦資金目標利率區間調升1碼至1.75%至2%，是2008年金融海嘯以來聯邦資金目標利率區間首次觸及2%。央行主管表示，這代表美國就業市場還不錯，且通膨回溫對未來經濟展望樂觀，但對部分新興市場國家恐造成壓力。

央行表示，觀察近期貨幣重貶的國家，包含土耳其、阿根廷與巴西等都有幾個現象，一是經常帳呈現逆差，且有巨額外債，當聯準會加速升息、帶動美元走強，這些國家的債務負擔將加重；此外，還有一些仰賴原物料出口的國家，美元走強時，商品價格會下跌。

央行主管說，2015至2016年間，美元相對強勢，油價走弱，就導致俄羅斯盧布重貶。然而，台灣經常帳呈順差，且沒有外債問題，出口多以電子產品為主，因此當國際景氣復甦，經濟好轉，反而有助台灣出口成長，因此美國今年即便升息4次，對台灣影響也不至於太大。

央行21日將召開今年第2季理監事會議，記者提問，美國今年升息次數可望增至4次，是否影響央行的貨幣政策決策。央行主管表示，理監事會議在即，不宜對貨幣政策表示意見，不過主計總處日前公布5月消費者物價指數（CPI）年增1.64%，雖較高了一點，但主要是反映油價上漲與菸稅調升。

央行主管也表示，觀察全年的CPI年增率預測值，仍維持在穩定區間，貨幣政策會以國內經濟情勢作為主要考量。

對此，匯銀人士表示，央行日前公布第一季理監事會議議事錄摘要，有理事認為，當通膨率逾2%時，宜審慎考量是否調整利率政策。

目前通膨雖增溫，但離2%門檻仍有一段距離，且觀察近期金融業隔夜拆款利率，皆維持在0.19%左右水準，變動不大，因此下週宣佈升息的機率仍低，利率可望連8凍。