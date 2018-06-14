親職教育在仁愛   原鄉散發「新」幸福  

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為促進南投當地新住民家庭親子關係，南投縣政府與移民署南投縣服務站6月7日於仁愛鄉公所共同辦理「原鄉新幸福~新住民親職教育課程」，10多位新住民攜家眷及民眾到場參加，當天課程除了親職教養相關課程外，也邀請專業老師指導參加者DIY 原住民側背布包，場面氣氛活絡。

根據統計，南投縣內約有8,612位新住民，占南投縣總人口數1.72%，其中3,935人來自中國，2,824人來自越南，而在仁愛鄉也有134戶新住民家庭，新住民朋友除了語言文化及生活習慣的難題要克服外，更面臨融入社會不易的難題。

活動邀請嘉義大學輔導諮商系教授廖永靜以生活中的實際案例說明心情調適、壓力釋放及家庭氣氛營造等專題分享。下午課程則邀請到部落工藝名師在現場教授製作原住民側背布包，讓新住民們透過手作DIY體驗原鄉文化工藝。

民政處吳處長，南投縣政府今年將會陸續在各偏遠鄉鎮開辦4到6場次的新住民親職教育課程，除了教養知識傳播外，讓參與的新住民家長可以分享彼此的育兒經驗，紓解親職角色的壓力，並透過社會及政府支持的力量，增加親職教育的功效。

移民署南投縣服務站主任蔡崇富、仁愛鄉長江子信、縣府教育處家庭教育中心等單位人員，也都到場關心，並進行各項法令宣導。

蔡崇富主任表示，本次課程以提升新住民家庭親職能力為主題，期望透過親職教育課程的實施，協助當地新住民父母與新二代建立良好學習環境，提升親子關係。

當天課程除了親職教養相關課程外，也邀請專業老師指導參加者DIY 原住民側背布包，場面氣氛活絡。（南投縣政府提供）