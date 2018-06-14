好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

好市多販售的美國原裝進口健康食品，傳出遭驗出塑化劑超標，好市多對此回應，商品已全數下架，今天已主動發函通知給購買該商品的會員，好市多將全面接受會員無條件退貨。



蘋果日報報導，美國原裝進口「顧可飛植物性 DHA藻油膠囊」遭投訴塑化劑超標將近5倍，超出衛福部食藥署規定標準，恐危及民眾健康，該商品曾在好市多、康是美與屈臣氏等零售通路銷售。



好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，好市多在6月初接獲通報，指稱「顧可飛植物性 DHA藻油膠囊」遭驗出塑化劑超標，為求慎重起見，好市多已在第一時間將貨品全數下架，同時著手進行調查。



王友玫指出，經調查，確認該商品的塑化劑確實超出標準檢驗值後，公司隨即透過銷售系統，清查有哪些會員購買，並於今日向所有購買會員寄發通知信函，接受會員退貨，將全面回收出售商品。



王友玫表示，塑化劑超標的「顧可飛植物性 DHA藻油膠囊」是在去年11月上架，約售出數千組，目前商品已經全數下架。