香包慶端午   雲林新住民體驗台灣傳統文化

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）五月五慶端午，移民署雲林縣服務站為讓出入境的新住民體驗台灣在地文化，特別於6月12日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請新住民家庭服務中心督導黃鈺婷教導雲林在地新住民家庭製作香包，並說明端午節由來，許多新住民都是第一次製作香包，覺得很新鮮。

端午節，又稱為重五，是傳統三大節日之一，因天氣逐漸轉為炎熱，各種蚊、蟲紛紛出現，民間習俗佩戴香包，有有避邪驅瘟之意，民間有「帶個香草袋，不怕五蟲害」之說。

活動當天，參與的新住民及家眷看到講師準備的各式香包，除了新穎的卡通人物造型外，還有傳統的十二生肖，紛紛大呼「哇！好可愛哦！」。新住民家庭迫不及待拿起針線學習製作香包，有的人是第一次，小心翼翼的拿針穿線，手忙腳亂，卻也讓課程充滿笑聲。

一位來自法國的新住民Nicolas，本身是位甜點師，他表示這是第一次在台灣過端午節，親手做香包，感覺很新鮮，看到自己縫好的香包，覺得很有成就感！

雲林服務站主任吳天順表示，希望藉由此次手作香包的課程，拉近新住民家庭彼此距離。服務站對於初入境的新住民，每月皆會舉辦家庭教育及法令宣導課程，課程內容除了宣導移民署居停留相關法令外，也邀請斗六就業中心、斗六市衛生所、國稅局雲林分局及新住民家庭服務中心等單位介紹相關福利資源。

許多新住民都是第一次製作香包，覺得很新鮮。（移民署雲林縣服務站）