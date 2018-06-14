2018FIFA世界杯足球賽  公主遊輪熱血不缺席

公主遊輪世足賽也不缺席！ 無論是從基隆港搭乘盛世公主號的臺灣旅客，或今年搭乘公主遊輪遊 覽世界各地的賓客們，在船上也能共襄盛舉全球瘋狂的 2018 年世界盃足球賽！6月 14 日至 7 月 15 日全球最大的足球體育盛事舉辦期間， 全球賓客可在九艘公主遊輪上為支持球隊熱情吶喊， 公主遊輪獨創設施「露天星空電影院」，擁有300 吋 LED 巨型螢幕以及可容納數百名乘客的廣大戶外空間，將同步全數轉播 64 場賽事，邀請同行賓客一同感受射門入網的興奮之情。

臺灣基隆港出發的賓客也將同步享受無時差轉播，在盛世公主號上感 受到濃濃的世足氛圍！此外，還有其他八艘公主遊輪船隻將同步轉播 2018 世界盃足球賽：

盛世公主號 （ Majestic Princess ） - 航行臺灣基隆港及中國上海

碧海公主號（Sea Princess）- 航行世界航線

皇冠公主號（Crown Princess） - 航行地中海

鑽石公主號（Diamond Princess）- 航行日本

翡翠公主號（Emerald Princes）- 航行阿拉斯加

太平洋公主號（Pacific Princess）- 航行歐洲北部

帝王公主號（Regal Princess）- 航行北歐與俄羅斯

皇家公主號（Royal Princess）- 航行英國列島

藍寶石公主號（Sapphire Princess）- 航行波羅的海

除了觀賞賽事之外， 賓客也能在盛世公主號上體驗各式世足主題娛樂及活動， 包括露天星空電影院的PlayStation互動遊戲、 障礙挑戰賽等，更可支付小額入場費參加射門奪獎遊戲，有機會獲得 特色餐飲、禮物袋、主題美食及飲料，且部分盈餘將捐助公益使用。