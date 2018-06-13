鮮榨的最好？冷凍橙汁營養素更易於人體吸收

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）柳橙汁富含多種維生素，一般人都覺得現榨的最好，但果真如此嗎？一項最新研究恐怕讓人跌破眼鏡。

類胡蘿蔔素（carotenoids）對視力健康有益，其中八氫番茄红素（phytoene）與六氫番茄红素（phytofluene）更因其抗氧化成分而成為近年來的營養素大紅人。研究指出，這兩種化合物可預防前列腺癌、乳癌及動脈粥狀硬化等疾病。除了番茄及胡蘿蔔，柳橙等柑橘類水果也富含這兩種成分，但要如何喝柳橙汁，才能確保營養素能完整吸收呢？

西班牙塞維利亞大學（University of Seville）研究人員針對柳橙汁進行了一項生物有效性，或稱生物可及性（bioaccessibility）的實驗，亦即檢視人體腸道所能吸收的營養素多寡。

藉由穿透式電子顯微鏡（transmission electron microscopy），研究團隊分析了以下三種橙汁的細胞結構：鮮榨柳橙汁、經殺菌後的加工橙汁，以及在室溫下或用微波解凍的冷凍柳橙汁。

結果發現，冷凍方式雖使柳橙汁的類胡蘿蔔素含量降低，低於鮮榨果汁，卻增加了其生物可效性。專家分析，冷凍過程使分子結構變小、破壞細胞組織，但卻反而更能被腸道吸收。此外，殺菌過的柳橙汁，類胡蘿蔔素被破壞得最徹底。

下回若自己榨汁，記得先冰凍一下，喝了可能更健康呢。

研究結果發表於Journal of Functional Foods期刊上。