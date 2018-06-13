卸任前獲特種外交獎章　梅健華：未來會非常懷念臺灣  

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部長吳釗燮今（13）日頒贈象徵最高榮譽的「特種外交獎章」予美國在臺協會處長梅健華（Kin Moy），以表彰他駐臺期間對促進臺美雙邊關係的努力及貢獻，梅健華致詞時幽默地表示，前處長薄瑞光在臺灣「所有給外國人的獎章都拿過了，只有這個沒有，所以我贏了，哈哈！」

此次典禮選在臺北賓館舉行，顯示外交部對臺美關係的重視以及對美國駐臺代表的規格禮遇。梅健華自2015年6月就任美國在臺協會（American Insitute in Taiwan）處長一職至今將近三年，即將卸任返回美國。

吳釗燮致詞時表示，梅健華任內見證美國在臺協會新館落成，不僅是臺美關係的里程碑，也象徵美國對臺的承諾。

吳釗燮指出，臺灣於去年11月加入美國「全球入境計畫」（Global Entry），增進國人赴美旅行通關便利，而臺美雙方也在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，成功合辦11場國際研習營，這都在在顯示梅健華的領導為臺美關係貢獻良多。

梅健華致詞時則提到，任內過去三年來完成許多事情，若沒有美國在臺協會同仁的協助是做不到的，他唯一能自己獨立完成的，就是努力地走向臺灣人群、足跡踏遍臺灣，並傳遞美國對臺支持的訊息，以及努力地推銷協會。

梅健華提及，臺灣外交部所有人的幫忙，讓他和老婆感到賓至如歸，「我真的很愛這裡」，也表示在外交生涯中，未曾到過這麼溫暖的地方。

最後，梅健華表示，他代表美國在臺協會接受外交部的獎章，感到非常榮耀，未來離開後，一定會十分懷念臺灣。