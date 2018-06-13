君鴻國際酒店燃燒你的足球魂  預測冠軍送暢飲

四年一度的2018世界盃足球賽(FIFA World Cup)進入倒數， 全球足球迷將進入狂歡階段為自己支持的國家隊加油， 君鴻國際酒店跟上足球熱潮，邀消費者一同預測本屆冠軍， 2018 /6/14至2018/7/15 活動期間，至39F大廳酒吧或百 匯栢麗廳消費滿一千元或是點選大廳酒吧House wine一瓶，即可參加冠軍預測活動，有機會獲得8月份百匯栢麗 廳天天吃到飽，或是大廳酒吧8月份不限時段每日3小時無限暢飲。 本次特別與海尼根合作，生啤酒買二送一，特別加碼2人同行於大廳 酒吧消費滿NT$1,000元，再贈送「英式炸魚柳」 一份要與你共度足球夜燃燒足球魂。

大廳酒吧世足慶典，除了海尼根太空生啤酒外， 今年世足舉辦在俄羅斯， 結合主場國家也特別推出俄羅斯蘇特力伏特加買一送一NT$200 元起。 俄羅斯蘇特力伏特加是一款適合單喝也能夠當基底酒的一款伏特加， 口感醇厚甘甜，獨具俄國魅力也是伏特加界的代表之一。 主打源自於俄羅斯的伏特加又被稱為「生命之水」， 又有禦寒取暖的功效，希望消費者從酒品中感受俄國氛圍， 彷彿置身俄羅斯觀看球賽，一同狂歡。

大廳酒吧、百匯栢麗廳今年首次規劃世足16國菜單，包含日、韓、 英、法、德、美、比利時、瑞士、摩洛哥、瑞典、阿根廷、西班牙、 丹麥、澳洲、葡萄牙、墨西哥，最低只要NT$380元起， 即可品嚐星級美味的國家對料理。其中「葡萄牙海鮮飯」、「丹麥煎 肉丸」為主廚特別推薦，葡萄牙海鮮飯是歐陸菜中最符合大眾口味的 葡萄牙料理，選用洋蔥、蒜頭、月桂葉、蝦殼、 西洋芹等食材加水煮滾製成海鮮高湯，悶煮30分鐘後， 將生米倒入海鮮高湯後煮滾，與上等海鮮包含海蝦、淡菜、大卷、 蛤蠣、干貝拌炒加入巴西里碎即完成， 滿滿的鮮美海味絕對是支持葡萄牙國家隊不能錯過的餐點。丹麥煎肉 丸外觀介於肉丸和漢堡肉之間，選用上等後腿豬肉末， 加入爆炒後的洋蔥丁、麵包粉、雞蛋以及麵包粉充分攪拌入味後， 下鍋將肉丸煎上色，再送進烤箱把肉汁收緊鎖在肉丸中， 即完成此道丹麥國民美食之一的料理。

君鴻國際酒店副總經理石益鳴表示，39F大廳酒吧及百匯栢麗廳聯 合推出消費滿額抽暢飲，每屆世足冠軍預測一向都能掀起熱潮， 為了讓消費者一同享樂看直播， 大廳酒吧也將配合每日賽事延長營業時間， 提供球迷完善的世足餐點及服務， 此次餐飲活動至指定餐廳消費滿額即可參加預測，有機會獲得8月份 百匯栢麗廳天天吃到飽，或是大廳酒吧8月份不限時段每日3小時無 限暢飲。」另外活動特別再加碼，2人同行於大廳酒吧消費滿NT$ 1,000元，再贈送「英式炸魚柳」一份。活動詳情請洽：39F 大廳酒吧07-5661161。

【世足精選料理】

「丹麥煎肉丸」：丹麥煎肉丸外觀介於肉丸和漢堡肉之間， 選用上等後腿豬肉末，加入爆炒後的洋蔥丁、麵包粉、 雞蛋以及麵包粉充分攪拌入味後，下鍋將肉丸煎上色， 再送進烤箱把肉汁收緊鎖在肉丸中， 即完成此道丹麥國民美食之一的料理。配合比利時球芽甘藍， 包覆培根、洋蔥碎末及奶油醬一起享用是最完美的搭配。

「葡萄牙海鮮飯」： 葡萄牙海鮮飯是歐陸菜中最符合大眾口味的葡萄牙料理，選用洋蔥、 蒜頭、月桂葉、蝦殼、西洋芹等食材加水煮滾製成海鮮高湯，悶煮3 0分鐘後，將生米倒入海鮮高湯後煮滾，與上等海鮮包含海蝦、 淡菜、大卷、蛤蠣、干貝拌炒加入巴西里碎即完成。 滿滿的鮮美海味絕對是是支持葡萄牙國家隊不能錯過的餐點。