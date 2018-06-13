台灣永續能源研究基金會與中研院　攜手打造未來地球永續新願景

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 永續議題在全球發酵，為了接軌國際讓下一代有更好的生活環境，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，期盼透過「未來地球計畫台灣年輕學者交流工作坊」活動，除讓國內年輕學者彼此交流與掌握國際相關研究脈動外，更架接與企業之間的連結。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，基金會以推動永續能源研究發展、促進永續能源之建設而成立，並長期關注永續能源、綠色經濟、低碳社會、氣候變遷與企業永續等五大面向議題，與聯合國在2015年所推出的永續發展目標(SDGs)理念及路徑一致。此外，基金會透過舉辦「TCSA台灣企業永續獎」，全力推動我國之永續發展。

中央研究院環境變遷中心龍世俊研究員表示，中研院很高興與台灣永續能源研究基金會合作，主辦此次活動，透過中研院連結國外研究未來地球發展區域的國際學者，建立未來地球國際網絡與生態系，共創新世代的交流平台，以及促進並擴大研究量能。並且開放Open network平台供台灣年輕學者與國際科研同步鏈結，發表知言。

台灣永續能源研究基金會補充，中央研究院永續科學中心李家興博士帶領與會學者聆聽未來地球國際學者Dr. Hein Mallee來自於日本東京連線的英文視訊簡報，探討永續生產與消費系統與未來地球的研究潛力。

專題演講的部分則是針對永續生產與消費議題進行專題演講，內容提到在有限的環境資源下，追求未來與現在世代永續的幸福，應提出重要且應有的制度與策略，不求包山包海，同時並鼓勵消費者購買綠色產品，使消費者能透過如環保標章之識別作法而獲得充分的環境資訊。

｢未來地球計畫台灣年輕學者交流工作坊｣活動由中央研究院永續科學中心、未來地球中華民國委員會與台灣永續能源研究基金會於台灣永續會館共同舉辦，吸引大專院校和研究機構等跨產學領域約30位學者熱情參與。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(前排左四)、中央研究院環境變遷中心龍世俊研究員(前排右三)及與會學者合影留念。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)