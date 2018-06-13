新北市青山中小學、光復高中、福營國中三校模擬聯合國

今天青山國民中小學國中部的學生於汐止區公所4樓大型會議室，舉辦一年一度的模擬聯合國會議，並邀請光復高中國中部資優班的學生及福營國中代表，一起針對空氣汙染議題，展開國對國的商談與論辯。模擬聯合國（Model United Nations，縮寫MUN）是一種學術性質活動，藉仿效精簡後的聯合國議事規則舉行的模擬會議，能使與會者瞭解多邊外交的過程，培養分析公民議題的能力，促進世界各地學生的交流，增進學生演講和辯論能力，提高組織、策劃、管理、研究和寫作、解決衝突、求同存異的能力，進一步訓練批判性思考、團隊精神和領導才能，同時認識不同文化，拓展國際視野，瞭解各國在歷史上或現實中的立場與處境。

在開議之前主辦學校特別邀請「寶島淨鄉團」創辦人林藝小姐演講，以她親身經歷從大學時創辦了「寶島淨鄉團」，至今已號召超過4,200人次，從北到南去淨灘；她也帶動了無數高中、大學生，一起加入環保和垃圾減量的行列。她自己曾是一個「不斷被社會fired」的女生，跌跌撞撞許久，才找到一條收入不穩定、自己卻充滿了熱情的人生道路。精彩的分享讓青山、光復及福營三校的師生宛如身歷其境，百感交集發人深思，最後介紹身為台灣人如何參與環境保育的各種管道。

青山國中小校長王如杏表示，空氣汙染攸關民眾健康、生態環保，此次模擬聯合國會議讓孩子關注空汙問題深富意義。有別以往，為了強化與會學生動手做環保的行動能力，特別在會議結束後，增加體驗活動「植愛地球碳out!」由青山應屆畢業生帶領大家利用回收物製作創意綠植栽，化腐朽為神奇，讓居家環境綠意盎然，提升社區生活品質。三校師生齊聚一堂共學交流，是一次深富意義的學習之旅，孩子不僅學到議事規則，更涵養了生態環境關懷與公民行動知能。

此次模擬聯合國會議美國代表青山學生盧偉瑄、葉城晏表示，參加模聯拓展我的國際視野，關心世界議題，學校安排一系列課程，老師教導我們搜集資料，分析政策文件，提出代表國的觀點與立場。福營國中學生黃乙軒、邱奕華表示，感謝青山國中小提供這個共學交流的機會，讓我們跨校切磋學習，對話研討精進，希望以後能再辦理。光復高中學生李承璦、林芊佑表示，參加模擬聯合國，感受到學習英文真的很重要！去年的模聯主題是 : 世界難民潮，這學期主題是 :全球空氣汙染，我們努力查詢代表國的的現況與立場，也多了對世界了解的深度與廣度。