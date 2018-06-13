富邦投信：A股入摩質量提升 下半年投資亮點

富邦投信今（13）日發表下半年全球投資展望，富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信今年以來已發行5檔ETF及1檔主動式基金，截至5月底，旗下基金已達53檔、規模為新台幣1,512億，今年以來規模成長幅度近25%，其中ETF規模就已逾新台幣千億達1,066億元、成長幅度更達45%，是富邦投信自2006年正式跨足被動式商品以來的重要里程碑。

富邦投信量化及指數投資部廖崇文副總經理指出，下半年全球金融市場的正向因子包括股市波動回落、企業獲利維持雙位數增長、美國經濟持續擴張及通膨仍屬溫和，至於負向因子則是FED收縮流動性、美元走升使新興市場資金流出、長短天期利差持續收斂及貿易戰。

下半年看好股優於債 可加碼美股及 AH 股

股市方面，廖崇文看好美股、中國A股及香港恒生國企股，主要是美國景氣領先全球主要國家持續擴張，市場持續上修美股獲利預期，雖然美中貿易談判角力與升息隱憂仍未退散，在經濟數據和企業獲利穩健成長下，仍將吸引資金流入，有利股市向上；中國方面調整接近尾聲，政策行情將逐漸浮現，A股入摩後尾端風險下降，外資對陸股長線投資信心將逐步加溫，建議可逐漸加碼A股及香港恒生國企股。

債市方面，廖崇文認為，美國企業第一季財報表現佳、油價上漲帶動能源債價格，高收債是近期表現最佳的券種；但短線在利差收斂空間已逐漸縮窄之下，預期下半年仍呈現高檔震盪整理走勢。此外，美國10年期公債殖利率一度突破3%，站上近7年來高點，然美國經濟數據表現佳，加上油價持續上揚，市場對通膨、升息的預期加重，投資等級債券亦受到10年期美債殖利率攀高壓力下，未來表現較有壓力。至於新興國家當地債市受到美元走強資金外流的影響，部分新興貨幣表現極為弱勢，但近期多數新興國家央行態度轉鷹，市場認為此舉將有助當地貨幣穩定；惟後勢須視美債殖利率走升速度、美元能否續強而定。

中國入摩後 A 股將迎來質量提升

中國A股6月1日正式入摩的利多加持之下，資金已悄然進駐A股市場。富邦上証180單日正向兩倍基金經理人粘瑞益表示，5月份北上資金累計淨流入金額達到508.51億人民幣，為滬深港通開通以來單月資金淨流入的最高紀錄。其中，滬股通流入267.96億人民幣、深股通流入240.55億元，顯示在A股入摩效應加持下，場外資金已提前為布局A股作準備。

粘瑞益指出，中國入摩後，A股將迎來結構轉型，主要集中以下三大趨勢，包括外資持股比重明顯提升、與全球股市連動性增強及股市波動率逐步降低。第一，目前外資持股佔A股總流通市值比例僅約為2%，預期入摩後外資持股佔比將持續攀升，以韓國股市為例，自1992年納入MSCI後，外資持股比例自4%上升至10%，而在2004年則達到了最高峰的40%，此後維持在30%左右。

第二，以目前中國上証指數來看，其與美國標普500指數的相關性僅為0.29左右，以韓國股市為例，1990年代，韓國KOSPI指數與美國標普500指數的相關性僅為0.15左右，2000年後相關性進一步提高至0.60左右，預期A股入摩後與全球股市連動性將增強。第三，以過去5年中國上証指數來看，其股市波動率約為20.7%，以韓國股市為例，自1992年納入MSCI後，韓國KOSPI指數波動率自常態性20%以上，逐步下降至10%~20%區間，故預期A股入摩後股市波動率可望逐步降低。

粘瑞益進一步說明，中國入摩後，對於A股將迎來質與量的提升。以歷史經驗來看，新興市場國家(不包含土耳其)納入MSCI指數後上漲機率高，納入MSCI指數半年和一年後，本國股市上漲的概率高達75%和67%，平均上漲的幅度分別為7.9%和26.9%。

另外，從QFII投資者之投資偏好觀察，QFII持股主要集中在主板，比重為72.08%，其次為中小板及創業板，比重分別為22.51%、5.40%。在板塊配置比例上，QFII 持有市值最高的行業為銀行，配置比重為29.77%，其次為消費、食品飲料、家用電器等行業。從純被動型或指數增益型(Enhanced Indexing)基金的指數複製方法角度，為達到最小追蹤風險之目標，高市值族群與各行業龍頭將明顯受益資金流入。

粘瑞益強調，MSCI資金流入後，可以分為主動配置與指數基金被動配置兩種流入方式，大市值龍頭最為受益，其次像低估值、高分紅也是重要篩選標準。以中國上証180指數為例，截至5月31日止，其市盈率估值僅為11.10，遠低於10年平均之12.80水準，未來可望領先受惠，同時，在台灣掛牌所有投資中國A股的原股型ETF中，追蹤上証180指數的富邦上証ETF，不僅規模最大，近一年日均成交金額亦為最高。

粘瑞益建議，由於上証180指數加上深証100指數的成分股總計有182檔納入MSCI，覆蓋入摩A股成分股達92%，遠高於其他單一陸股ETF，建議欲卡位A股入摩行情的投資人，不論手中是否已有中國A股部位，皆可以富邦上証(股票代號：006205)+富邦深100(股票代號：00639)投資組合為投資標的，立馬掌握A股入摩最佳組合。