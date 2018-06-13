櫃買中心：推動回臺上櫃，櫃買中心赴美國洛杉磯及舊金山招商

為推動優質外國企業來臺上櫃，擴大臺灣資本市場規模，櫃買中心馬不停蹄展開推廣活動，於6月中旬由櫃買中心蘇郁卿總經理帶隊前往美國洛杉磯及舊金山，與凱基證券、資誠聯合會計師事務所共同拜訪有意回臺上櫃之五家美國企業，包括電子、軟體資訊服務及通信網路等產業。此次透過面對面的交流，受訪企業對於櫃買中心遠道來訪的服務熱忱，表達了由衷地感動，也感謝櫃買中心對台灣櫃買市場的詳盡介紹，讓企業對進入資本市場好處及必要性有進一步之了解，也表示將儘快規劃來臺掛牌之相關進度。

此次拜訪之企業中，多為已在美國地區長期深耕有成之華商，包括已將經營據點擴展至歐洲及美洲各地之高階精密儀器領導廠商、擁有多元化應用程式設計及對提供客戶法令遵循整體解決方案深具服務經驗之軟體開發廠商、以多樣少量為特色且擁有許多臺灣組件廠商為後援之精品衛浴設備廠商等。該等企業基於企業永續經營及接班傳承問題、臺灣資本市場交易活絡且具高周轉率及本益比等考量，並希望強化與最活躍的臺灣資本市場連結，因此有到臺灣資本市場掛牌之意願。對於該等極具發展潛力之企業，櫃買中心除表達高度歡迎之意外，也就企業所提出有關資本市場之問題進行詳細之說明，而這些公司也感謝櫃買中心的來訪與鼓勵及對資本市場的介紹，並覺得受益良多。此外，櫃買中心也拜訪櫃買家族成員上櫃公司譜瑞-KY及興櫃公司曼哈頓-KY，瞭解其目前業務發展情形及有無需櫃買中心協助之處等，以維繫櫃買家族情誼。

蘇郁卿總經理表示，櫃買中心多年來努力進行海外業務推動，本年度繼年初赴馬來西亞、香港、中國大陸等地區進行招商及引資後，此次赴美國地區積極爭取優質企業來臺上櫃，期能持續擴展台灣資本市場規模。目前美國當地已有4家第一上櫃公司（安瑞-KY、譜瑞-KY、IET-KY及環宇-KY）、3家外國興櫃公司（曼哈頓-KY、北極星藥業-KY及ABC-KY）及2家申報輔導公司（永生-KY、台醫新藥-KY）。臺灣與美國雙邊經貿關係密切，2017年雙邊貿易總額達682.46億美元，且臺灣是美國第11大貿易夥伴，雙邊直接投資總額已經超過210億美元，透過本次的招商，期望未來能有更多優質美國企業陸續加入櫃買家族的行列。