中華電信MOD再創賽事直播里程  

2018年世界盃足球賽即將於6月14日開打，中華電信MOD除提供台灣地區唯一64場全賽事直播，更領先業界提供20場4K LIVE直播。中華電信成功開通4K直播訊號，不但再次為台灣直播技術寫下新頁，也宣告台灣進入運動賽事4K LIVE直播的新紀元！

中華電信北區分公司總經理涂元光表示：「為提供客戶最優質的服務，中華電信積極投入人力及資源，歷時近一年時間，建構全方位4K直播解決方案，要以最細膩逼真的畫質，和球迷一起迎接今夏體壇盛宴，邀請大家一定要用MOD觀賞世足，感受如臨現場的刺激氛圍！」

端午連假相邀好友看球賽，MOD 4K LIVE直播讓您如臨現場瘋世足

看世足，當然要選中華電信MOD！除了16強淘汰賽全4K LIVE直播，MOD更精選4場精彩小組賽提供4K LIVE直播，包括6/14「開幕戰」俄羅斯對沙烏地阿拉伯、6/16世界球王C羅領軍葡萄牙對上西班牙、6/16梅西領軍阿根廷對上首次參與世界盃的冰島、6/17上屆冠軍德國對上墨西哥，都是本週不容錯過的重要賽事，適逢端午連假，快相邀三五好友一同瘋世足，享受中華電信MOD 4K超高畫質的視覺盛宴，體驗親臨現場的觀賽快感！

MOD精選4場4K LIVE直播小組賽

日期 時間 國家 觀賽亮點 6/14(四) 23:00 俄羅斯VS沙烏地阿拉伯 開幕戰 6/16(六) 02:00 葡萄牙VS西班牙 球星C羅 6/16(六) 21:00 阿根廷VS冰島 球星梅西 6/17(日) 23:00 德國VS墨西哥 上屆冠軍德國隊

註：實際賽事依MOD平台播出為主

全新Hashtag功能，搭配MOD 4K LIVE直播，追蹤最愛明星球員更過癮！

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