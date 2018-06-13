美Agri-dogs上場　防範樟科樹染病有解

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）狗狗是人類最好的朋友，此話不假。他們不僅可以當狗醫生，還可以幫忙緝毒、抓壞人，如今牠們還成了農業抓菌高手。美國研究團仿照緝毒犬的訓練，訓練狗抓萎凋病菌。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，近年來美國樟科樹飽受Raffaelea lauricola，一種由小蠹蟲Xyleborus glabratus傳播的樟科萎凋病，導致逾3億棵樹凋零死亡，其中又以高經濟價值的酪梨樹為最多。為了即早防範真菌的攻擊，減少損失，美國佛羅里達國際大學（Florida International University in Miami）的研究團隊展開牧羊犬的訓練。

研究團隊利用狗鼻子的靈敏度，訓練三隻被命名為「Agri-dogs」的抓菌大隊，歷經229次測驗，僅有12次通報錯誤和12次未發現染病樹，失靈原因為天候不佳影響到表現。而受過訓練的Agri-dog一旦發現真菌的存在，就會坐在染病樹前；模式如同緝毒犬一般，只是這次的對象換成肉眼無法在第一時間察覺到的真菌。

研究團隊在研究報告中說，這些狗是在大約25-30棵樹的樹園裡進行訓練測試，牠們會花將近37-49秒的時間聞出這棵樹有無染上真菌，這些狗證明了牠們可以準確且快速的查找出染病樹。

這項研究對高經濟效益的酪梨是很重要的成果，因為通常樹木一旦染上真菌後，要等到肉眼可見時，已經錯失了治療黃金期。而這時的真菌有可能已經透過樹根傳播到鄰近的樹木了，研究成果已經刊登在Hort Technology期刊上。