M17美國掛牌喊卡　藝人黃立成臉書開罵

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）由知名藝人黃立成一手創辦的M17 Entertainment，6月7日在紐約證券交易所掛牌，但之後卻不明原因暫停交易、成交量掛0。

中央社引述知情人士表示，關鍵是承銷商德意志銀行的特定投資人，開戶出狀況，尚未確定是否向承銷商求償。

M17集團今（13）日發出聲明，表示因美國存託股票相關問題，將暫緩原本在紐交所IPO（首次公開發行)的計畫。M17 Entertainment集團，是直播平台17 Media的母公司，該公司今日宣布，已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元）。

黃立成本人今也在臉書自嘲，M17 Entertainment是200年歷史的紐約證交所2000家公司當中，在同一天內敲鐘又推遲上市的公司。PO文中還用英文開罵，看得出他相當火大。

M17集團聲明表示，在與多方協調的同時，M17集團認為繼續以非公開發行的模式運營公司，符合股東、員工和其他利害關係人當前的最佳利益。

該集團指出，已獲得來自Infinity Venture Partners、Majuven、Convergence和Global Grand Capital等現有投資者和新投資者3500萬美元（約新台幣10.5億元）私人資金，用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。



中央社報導，M17集團在6月7日宣布首次公開發行751.1萬股ADS，定價為每股8美元，每股ADS代表8股A股普通股，相關存託股票原本預計7日起，在紐約證券交易所開始掛牌交易。

然而，根據紐約證交所網站顯示，M17集團迄今尚無交易，M17集團代表7日在紐約證交所敲鐘、象徵首次公開發行的影片也已被撤下。



M17集團旗下互動娛樂平台，包含由黃立成本人創辦的即時互動媒體17 Media。根據Frost & Sullivan數據，今年第1季17 Media在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）營收市占率達19.2%，用戶數達3330萬人。