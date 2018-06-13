路易莎翻轉黑金 為咖啡渣找到新價值

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣的咖啡人口達540萬人，製作每一杯咖啡時，僅淬取咖啡豆最精華的部分，而這部分僅佔一顆豆子的0.2%，剩下99.8%的咖啡渣都遭丟棄，光是台灣每日產生的咖啡渣就高達30噸，這些咖啡渣該除了可做冰箱、鞋櫃或廁所的天然除臭劑外，你可知咖啡渣還有什麼妙用？

台灣在地最大咖啡連鎖品牌─路易莎，於今（13）日成立12年周年慶當日，展現台灣咖啡業界的創舉，翻轉黑金再創新文化！結合產學界代表創造更多可能性，讓咖啡不再只是咖啡，喝咖啡也可以發揮創意、做好事，翻轉黑金落實循環經濟。

路易莎辦公室的會客室桌子以烘豆機的棧板製成。（路易莎咖啡提供）

其實很多年前路易莎就開始執行和落實循環境濟，他們將進口烘豆機的棧板保留下來，並將木箱拆卸下來，重新設計製作咖啡店用吧檯、裝置品及公司的OA辦公家具等，重新賦予新生命，呈現多元文化，不僅環保又深具意義。

今年更結合成大資訊工程系產學合作將咖啡渣混和再生紙漿、澱粉等環保材質，製成各類紙類品，包含紙杯、紙盒、菜單和杯墊等。

同時成為環保機能性紡織品公司─興采實業的咖啡渣供應商之一，該公司因「S.Café®環保科技咖啡紗布料」聞名全球，由於善用咖啡渣本身的孔洞特性，具有「異味控制」、「速乾」及「紫外線防護」的優異性能，製成環保咖啡紗，並研發出世界唯一防水透氣咖啡薄膜，用於登山外套；開發出咖啡油泡棉可用於女性內衣。

另外，路易莎還將廢棄的咖啡豆袋交由公益團體蘆葦女力，連結優秀的設計團隊與社區婦女團體參與製作，並大力挹注通路、行銷資源及產品訂購，促進婦女經濟自主能力。

廢棄的咖啡豆袋製成環保提袋。（蘆葦女力提供）

路易莎咖啡總經理黃銘賢說，路易莎從一個五坪小店，快速竄起即將邁入400家連鎖加盟店，當我們店家越來越多時，責任也越大，開始思考，對於產業發展及企業社會責任，應該創造更多可能性，循環經濟上，永續發展愛地球，未來也將規劃消費者蒐集路易莎熱杯套來兌換活動，支持社區婦女團體邁向永續營運。