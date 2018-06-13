「全台最爽工作」台灣力推魅力10島 徵選島主探索海島秘境

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）「全台最爽工作」--台灣10+島 show your island島主--徵選活動只剩最後的11天，只要你年滿20歲，就有資格參加徵選，並有機會成為島主，交通部觀光局呼籲有興趣的國人或外國觀光客把握最後機會。

台灣擁有豐富的海洋自然資源及人文景觀，觀光局今年力推島嶼觀光，挑選出10大魅力島嶼。為大力推廣這10大島嶼，觀光局在六月一日推出的[探索台灣10+島show your island島主徵選活動] ，更是近年少見，針對離島旅遊量身打造的影音與網路聲量結合的活動。將近2週的時間，收到許多熱愛台灣的朋友報名島主徵選活動。

這10大魅力島嶼包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等。

觀光局表示，島主實際工作的時間為七天，每日提供新台幣5,000元薪資，申請者可以挑選自己喜歡的島嶼。觀光局說，獲選島主的工作內容很簡單: 體驗與發掘所屬島嶼的特色，並以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣。

在週三的記者會上，觀光局以小琉球打頭陣，推出島主召募影片，帶大家一起探索小琉球的美景、美食。除了首播島主召募影片外，交通部王國材政務次長及觀光局周永暉局長也邀請近年來最受歡迎行腳節目主持人大霈（李霈瑜）攜手台灣唯一風浪板三屆奧運國手張浩一同介紹台灣10⁺魅力島嶼，號召大家一起參與這次的活動。

王國材說目前申請的人數約為78 人，他希望能有更多人參與徵選活動。

觀光局說本次島主徵選活動官網已於6月1日正式上線，歡迎大家一起來參加這個特別且具有意義的工作。徵選活動將在6月24日結束，不要猶豫，現在就拿起你的相機和手機，利用網路聲量，一起推動台灣離島觀光，讓在地特色能被國際看見，歡迎所有愛好旅遊或是想秀出自己心目中島嶼的民眾踴躍報名，一同來當10+島島主。

(video courtesy of the Tourism Bureau)