墨西哥新物種　小烏龜鼻頭上有黃點

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）鼻頭上有黃點，是墨西哥新發現的烏龜特徵，然而多年前無人聞問的動物卻意外吸引科學家的注意，新研究報告已在本(6)月刊登在Chelonian Conservation and Biology科學期刊。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，這隻烏龜是生活在位於墨西哥東南部哈利斯科州（Jalisco）太平洋沿岸的旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）鄰近的溪流和河流中。

《法新社》報導，和其他12種生活在墨西哥的烏龜一般，這隻烏龜是動胸龜屬（Kinosternon），科學家為了紀念一位在美墨與中南美洲研究烏龜逾40年的美籍爬蟲學家Richard Vogt，將牠命名Vogti。

Kinosternon vogti是一隻鼻頭有黃點的烏龜，移動速度比其他同類快，也在20多年前被鄰近的村民發現後通報過，卻遲遲等不到科學家對牠的關注，一直到五年前才有人開始追蹤與研究。

瓜達拉哈拉大學（Universidad de Guadalajara）教授Fabio German Cupul向《法新社》表示，這隻烏龜是當地特有種。

「與同類相比，牠是寬而不高」，這隻烏龜約掌心大小，身長不到10公分，喜歡待在樹蔭下躲太陽，因此又被取名為「巴亞爾塔小頭盔」（petit casque de Vallarta）。目前僅找到9隻Kinosternon vogti，其中有3隻公的和1隻母的，另外5隻已經死亡了，所以列為「極危」物種。