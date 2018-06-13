中國富豪肖建華被迫出清資產　「包括台灣某家金控」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）2017年月1月27日在香港四季酒店遭中國特工帶走，「被失蹤」將近1年半的中國知名富豪肖建華，據稱目前被中國當局扣留在上海，並配合當局要求，正在出售他投資公司旗下的資產，以降低節節升高的金融風險。

《自由》報導，「明天系」負責人肖建華旗下資產當中，包括台灣某家金控。報導引述消息人士指出，肖建華在數年前透過港系外資人頭與日系銀行，「代持」股份掌控國內某家金控經營權，此事金管會也知悉內情。

肖建華在2009年時，曾以港資中策的名義，前來台灣意圖標下南山人壽，在遭金管會駁回後，才利用已匯入的資金買下此家金控。

4月中旬中央社曾報導，肖建華案已調查完成並移送司法部門，可能會在6月底前審理。

當時報導就指出，北京當局已要求肖建華出售價值人民幣1500億元（約台幣7000億元）的資產，以降低可能帶來的金融風險。

肖建華是「明天控股有限公司」的負責人。明天控股成立於1999年，資產錯綜複雜，構建了包括證券、銀行、保險、信託、期貨、基金等機構的完整金融產業鏈。

蘋果報導，1972年出生的肖建華祖籍山東，15歲時考進北京大學政法系，畢業後曾在校黨委任職。1993年，他創辦了北大明天資源科技有限公司，此後陸續成立多家公司。「明天系」的版圖，就在1990年代逐漸擴大。

此外有報導稱，肖建華與中國政界權貴關係密切。