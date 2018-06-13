交大聯手中醫大 創新癌症免疫療法

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）癌症臨床治療出現重大突破！國立交通大學與中國醫藥大學暨附設醫院攜手合作，研究出可大幅提升免疫療法對腫瘤治療效果的關鍵技術，不僅可增加抗癌能力，並可減少免疫治療帶來的全身性免疫反應，成為癌症患者的一大福音。

根據交大新聞稿，國立交通大學材料系陳三元教授表示，免疫治療為近年來醫藥領域於癌症治療中，最被看好能夠終結癌症的一種治療方式。其中，免疫檢查哨治療法（checkpoint inhibitor therapy）為免疫治療中最受到重視的一種。但是，此類免疫檢查哨抑制劑會影響人體的免疫系統，關閉其回饋機制，使免疫細胞於攻擊癌細胞之餘，也會產生皮膚潰爛、腸胃潰瘍等自體免疫反應。

為了大幅提升免疫療法的對於腫瘤的治療效果，兩所大學合組研究團隊，利用本身就具抗癌能力和抗腫瘤轉移的特性的天然褐藻醣，結合超順磁性氧化鐵粒子，並透過奈米藥物載體設計，將免疫檢查哨抑制劑與T細胞增生劑，整合於單一奈米載體系統上，形成一具有抗癌功能、且可引發腫瘤免疫反應之奈米複合藥物。

交大表示，此項奈米醫藥載體的治療策略，預期將在藥物傳輸、生物醫學材料、以及免疫療法上，提供一個全新的治療平台。此創新關鍵技術的成果已發表於世界知名的一流尖端期刊Nature Nanotechnology《自然奈米科技》，論文名稱為Combination of fucoidan-based magnetic nanoparticles and immunomodulators enhances tumour-localized immunotherapy)。