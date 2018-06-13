川金會世紀和解 專家：中國為最大贏家

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）川金會一握泯恩仇，兩大狂人第一回合交手，外界多半認為北韓領導人金正恩佔了上風，美國總統川普則遭批讓步過多。但專家指，中國才是最大贏家。

川普在會後作出驚人承諾，將中止美國與南韓的例行軍演，甚至撤離駐南韓美軍。這脫稿演出，對東亞盟國是晴天霹靂，對中國卻是天降喜訊，畢竟其向來將美國駐軍視為芒刺。

前美國國家安全會議中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）指出，中國亟欲減少東北亞的外國駐軍，並希望美國與盟友分歧擴大。如今局勢看來，「中國似已不費吹灰之力逐漸達成此目標。」

但前美國國家安全會議中國事務主任韓磊（Paul Haenle）也表示，中國恐怕也不能大意，眼看川普與金正恩相談甚歡，「任何美朝關係進展都被中國視為是一種損失。」

專家認為，川金會後，金正恩可能會儘快與中國領導人習近平會面，而習近平應會提醒這位小老弟，是中國這個老大哥願意協助北韓發展經濟。

無庸置疑地，中國在川金會幕後扮演著影響北韓的隱形角色，而現在中國則須調整策略、取得微妙平衡，一方面鼓勵美朝交好、推展朝鮮半島無核化，一方面又不能將金正恩大力推往川普的懷抱。

韓磊指出，一旦美國停止與南韓進行聯合軍演，與北韓關係可能會加速開展，這恐非中國所樂見。他也認為，中國相當清楚，金正恩可能也想保持一點距離，「避免讓中國對北韓持續握有過多影響力。」

川金會結束不久，中國即已釋出訊息，盼國際能解除對北韓的制裁。遼寧社會科學院韓國專家呂超則指出，其實中國早已放鬆對北韓的施壓力道，「雙方已恢復正常經濟合作，像是日常用品的貿易活動。」

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞專家Michael Kovrig表示，「中國會尋求在不違反制裁的前提下，持續向北韓提供獎勵。」