批中改變現狀　蔡英文：持續就國防安全與美合作

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（13）日上午接見美國在臺協會主席莫健（James Moriarty）時表示，面對中國對臺灣的外交打擊及軍事挑釁，政府將持續和美國合作，維護區域的和平穩定。

莫健於週一（11）上午抵達臺灣，進行自2016年10月就任後的第四次來臺訪問，預計停留至週六（16），期間也將與政商界資深人士及產業代表會面。

蔡總統致詞表示，美國去（2017）年宣布對臺軍售，今年4月也核准了美國國防廠商參與臺灣潛艦國造案的行銷許可，對此她表達感謝，也強調「臺灣在國防安全議題上，會持續和美國合作，共同來維護區域的和平穩定。」

提及中國近來對臺灣在外交上的打擊，以及頻繁的軍事動作，蔡總統表示，這些舉措在在顯示中國正單方面地改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高。

蔡總統接著指出，面對這樣的挑戰，她要感謝包括美國在內理念相近的國家，在國際場合上對臺灣的支持。尤其是當中國壓迫各國航空公司更改臺灣名稱時，美國政府的仗義執言，也讓臺灣人民感受到美國的友誼。

而蔡總統與莫健等臺美官員及代表昨日皆出席了美國在臺協會（American Institute in Taiwan）新館的落成典禮，蔡總統對此表示，「新館的啟用，象徵著臺美之間歷久彌新的友誼，也是雙邊關係穩定成長，而且持續深化的重要里程碑。」

最後，蔡總統表示，她相信臺灣和美國共享的民主價值，就是臺美堅定友誼的重要基礎，「臺美之間會以更堅實的互信合作，一起面對區域的各種挑戰」。

而根據《中央社》，莫健致詞時也表示，美國意識到臺灣面臨的狀況非常特殊，也面臨越來越多的壓力。美國承諾會與臺灣一起面對挑戰，幫助臺灣維護和平穩定。

莫健也提到昨日的落成典禮，並指出新館的意義重大，不僅是美國對臺美關係的投資，也是美國對深化臺美關係的承諾。