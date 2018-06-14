2018全民瘋世足 台北人氣運動酒吧推薦

（台灣英文新聞／劉怡均 台北綜合報導）14日第一場世足賽即將在俄國開踢，全球球迷也開始為之瘋狂，相約三五好友一起到好氛圍的運動酒吧，支持喜歡的球隊的同時，享用美食及清涼飲品當然是少不了，全台餐飲業者也已相繼推出與世足相關活動之創意料理，從電視抽獎到飲品優惠更是花招百出。

以下我們整理七家人氣平價連鎖餐廳的世足優惠，可以揪愛看比賽的朋友一同前往。

金色三麥 LE BLE D'OR

世足期間餐廳主打雙人及四人分享餐優惠，沙拉、海鮮燉飯、炸物拼盤等應有盡有，也推出優惠價NT$99加購沁涼啤酒。餐廳並推出三大活動邀請球迷共襄盛舉，精彩活動分別為現場手機連線開踢、外帶一公升啤酒送好禮，另7月15日冠軍賽當晚舉辦暢飲派對，並可在七間指定門市抽 Samsung 4K UHD 電視，踢足球的同時也可試手氣。

​（照片提供：金色三麥 LE BLE D'OR）

星期五美式餐廳 TGI FRIDAYS

星期五美式餐廳推出期間限定「瘋世足分享餐」，點購即贈送「百威國家世界杯」；另外，在餐廳用餐並拍照打卡上傳，還有機會贏得價值上千元的世足好禮，如「百威FIFA聯名後背包」、「百威國家世界杯6瓶」等好禮。

（照片提供：星期五美式餐廳 TGI FRIDAYS ）

​GB鮮釀 Gordon Biersch

來自德國的原料，以多種口味手工鮮釀啤酒聞名，世足賽期間餐廳內架設有大型投影螢幕轉播賽事，iCAN手工鮮釀罐裝啤酒優惠買2送1，喝不夠的球迷還可以考慮購買GB外帶壺裝填2杯啤酒，立刻再送2杯的優惠。

（照片提供：GB 鮮釀 Gordon Biersch）

銅猴子 The Brass Monkey

許多人對有15年歷史的銅猴子一定不陌生，經常播放各國際賽事，除了人氣招牌餐點，下酒菜如薯條、洋蔥圈、烤雞翅等也都是看足球搭配啤酒的好選擇。

（照片提供：銅猴子 The Brass Monkey）

Da Bar

位於大安區巷弄內的射飛鏢足球等複合式運動酒吧，除了有好玩的活動及餐點供應，全店共七台電視零死角轉播賽事，並有免費爆米花吃到飽，隨時補充體力觀戰。

（照片提供：Da Bar）

On Tap

位於臺北市鬧區的英式酒吧，透過11台大型投影螢幕，不漏播每一場的精彩賽事，期間更推出世足特惠的飲品助陣，且無須入場門票，但是由於座位有限，預約越多場的價錢也享有優惠。（詳情請上On Tap facebook）

（照片提供：On Tap）

Der Löwe Bavarian restaurant 巴獅子德國餐廳

位於敦化南路的巴獅子集結一群支持「鐵血戰車」德國隊的球迷，喝啤酒品嚐德國豬腳美食之際與志同道合的球迷一起瘋狂吶喊助陣，由於座位數量有限，建議於賽事期間先行致電預約。