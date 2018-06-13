越南罷工潮蔓延　台資廠商提高警戒

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）​越南工潮再起，且有日益嚴重趨勢。越南台商總會昨（12）日下午首次發布公告，表明罷工已蔓延到西寧、平陽、胡志明市、隆安等地，造成多家工廠停工。

但包括中鋼越南冷軋廠以及台塑河靜等台資大廠都報平安稱，未受影響。不過因2014年513暴動餘悸猶存，台商均嚴陣以待。

綜合《經濟日報》與中央社13日報導，越南各地自10日起爆發反對經濟特區法案的示威遊行，其中在平順省發生的示威遊行演變成暴動，造成人員受傷和經濟損失。

當地政府指出，事件是由不良分子煽動，事先還準備汽油、玻璃瓶與石頭等，以及攻擊警方的方案。政府將依法調查與嚴懲帶頭分子。

根據《經濟日報》報導，目前，台資大廠當中，台塑河靜、中鋼、三陽、正隆、大成、統一等均表示未受到影響。而儒鴻表示，雖有小幅影響，但已透過加班因應，對業績沒有衝擊。

至於寶成，包括越南胡志明市的寶元鞋廠、前江省的裕得鞋廠、西寧省寶宏及寶利鞋廠等四個廠區，員工昨(12)日進入第二天怠工，部分生產線仍處於被迫停工狀態。

寶成對此備感無奈，因為「能做的，都做了！」，強調目前只能與當地政府密切配合，並與工會積極溝通，同時盡可能安撫員工情緒。

深耕越南16年，以鋁製戶外傢俱與推車為主力的台商宜興董事長陳英明說，很多工業區都罷工，昨(12)日下午平陽省還有遊行抗議。但政府部門積極作為，至許多台資工廠懸掛布條，要求員工不要參與遊行，相信工潮很快就結束。

越南是中國之外全球台商最多的國家，針對最新罷工潮，越南台商總會長許玉林具名向台商公告訊息，請所有台商會員保持警戒，但也不用過度擔心。

根據台商總會掌握到的訊息，到昨(12)日下午，西寧陸續有幾家工廠加入罷工。平陽永義鞋廠受波及，胡志明市寶元鞋廠處於半停工狀態，隆安省發生罷工工人至其他工廠鼓譟，要求工人加入罷工，許多當地工廠已經停工，隆安清祿鞋廠宣布停工至6月13日。

越南台商表示，越南工潮主要聚焦兩個議題，首先是經濟特區承租99年法案、反對租借給中國，以及反對網路安寧法，認為違反言論自由。

參與罷工者自認是愛國行為，越南公安部門積極介入，再三強調會保障外國人安全及維護治安。

越南平陽省鋒明集團董事長蔡文瑞說，目前工廠正常穩定，逾700名越南員工組成工會及工團，主動找資方開會，表明萬一受工潮侵擾，員工要組織起來保護公司，共同維護生產秩序，感覺情勢在控制中。

中央社13日報導指出，越南公安部副部長阮文山（Nguyen Van Son），事發後與平順省相關部門召開會議，要求當地警方等相關單位調查與確認煽動民眾暴動的帶頭者，並依法嚴懲。



平順省政府12日發出通告稱，暴動事件不僅影響社會安全秩序，也對經濟、民眾生活與投資環境帶來衝擊。部分涉案人士已遭逮捕，將依法嚴懲。政府也呼籲民眾提高警覺，以免被不良分子拉攏和煽動。

平順省（Binh Thuan）10日下午爆發示威遊行，隨後演變成暴動，數千示威者包圍省政府，部分激動的示威者向警方扔擲石頭、汽油炸彈，情況越來越嚴重。



暴動情況直到11日晚上才平息。警方表示，這事件造成28名警員受傷，12輛汽車被燒毀與另2輛汽車受損，警方共逮捕107名示威者。



越南部分民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，可能對國家領土主權、政治、移民管理等層面產生不利影響。



中央社10日報導指出，越南國會原本預計15日批准通過這項草案。現在由於面臨民眾的反對，越南國會法律委員會表示，將廢除草案中外商租地期限最長可達99年的優惠，改為採用現行相關法律規定。即外商在越南投資經營，租地期限一般為50年，特殊情況可申請延期，但最長不超過70年。



越南國會也指出，將延後至今年底召開的下一次會議，批准通過這項草案，以進一步徵求各界與民眾的意見。雖然如此，部分民眾仍透過網路串聯，進行抗爭。