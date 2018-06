WildAid與寮國廣告商合作　籲中國遊客停購野生動物製產品

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)近年來許多國家包括中國在內都已經禁止象牙貿易,以保護日趨下降的物種數,但禁令的頒布仍止不住人們對它的喜愛,使得大批中國遊客輾轉至寮國購買。

象牙是大象用於防衛的武器,然而人類為突顯自身的地位,選擇殘忍的奪取這彎月白牙並將其製成各種飾品,同時提高了其黑市價格,更讓每年有33,000頭大象死於盜獵者的槍下。

自今(2018)年1月1日起,中國已經宣布「全面停止所有象牙買賣和加工活動」,野生救援WildAid與寮國BlueGrass Design Group Co., Ltd一同攜手合作,在每年約130萬旅客過境的永珍瓦岱國際機場(Vientiane International Airport)外刊登大型廣告,呼籲中國遊客不要購買象牙以拯救瀕危大象,並提醒帶象牙回國已是違法的行為。

根據「Save the Elephants」2017年的報告,自2013至2016年間,中國遊客有超過80%是在寮國的零售商店購買野生動物製產品,售價便宜引來大量採購,如雕刻象牙、象牙手鐲、吊墜和手鐲逾1.3萬件都是為滿足消費者需求而設計製作。

引述野生救援WildAid的報導,寮國總理通倫·西蘇里(Thongloun Sisoulith)日前才宣布要「禁止進出口、轉運和交易取自受保護物種如大象、犀牛、老虎、穿山甲等的產品」;這項新法還包括要求政府機構加強對邊境口岸和銷售野生動物製品的商店做檢查。

WildAid總監John Baker 表示,我們希望幫助寮國結束這場非法貿易,並成為野生動物保護的領導者。並透過知名人物擔任全球大使、媒體合作與政府一起協助宣傳和勸阻,中國和其他國家的旅客購買威脅瀕危野生動物的產品。

寮國曾於2004年簽署《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(Convention on International Trade in Endangered Species, CITES) 表態禁止象牙貿易,但是從「Save the Elephants」的報告中發現,寮國官員並沒有落實執行這項反象牙條款,而唯一一次在該國境內取締的案件也只有在簽署CITES後。

照片來源:野生救援WildAid