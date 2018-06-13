世足賽將登場　泰國辦「大象友誼賽」反賭球

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）今年2018世界盃足球賽，將於明(14)日在俄羅斯首都莫斯科登場。泰國政府為了遏止國內賭博風氣，12日特別舉辦15分鐘的「大象世足賽」，期望泰國人民能將重點放在觀賞比賽，而非賭博。

外媒報導，為了加強反賭博的宣傳，泰國政府12日在古城「阿育塔亞」(Ayutthaya，亦稱「大城」）舉辦了一場「大象世足賽」，身上繪了世足參與國國旗的9頭大象，在訓練師指揮下，和一群學生進行足球友誼賽。目的在呼籲人們單純享受球賽的刺激，不要參與非法賭博。

泰國與馬來西亞境內，每逢類似世足賽的重大國際賽事，許多人都會參加地下賭場的賭博。但政府認為這是非法行為，投注者被抓到必需繳納1000泰銖（美金 31.17，約台幣935元）的罰金。青少年賭博被抓到罰得更重，當事人的父母親可能被罰款1萬元泰銖 (約台幣9350元 ) 或入獄服刑3個月。

儘管如此，賭風依然盛行。泰國線上賭博網站至少有300個，但因伺服器在國外，當局無法關閉網站。根據泰國商會大學（University of the Thai Chamber of Commerce）的調查，今年泰國對世界盃下注金額，已經高達18億4千萬美元（約台幣550億元），大約為泰國「貢獻」了0.2%的經濟成長。

美聯社