腸病毒伊科11型造成2名新生兒死 13年來最大疫情

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署表示，國內腸病毒已進入流行期。今年累計12例腸病毒併發重症病例，其中半數為新生兒，重症確定病例中4例為伊科病毒11型，並造成2名新生兒死亡，是自2005年以來最大疫情。

國內上週（6月3日至6月9日）腸病毒就診人次超過流行閾值(11,000)已進入流行期；另新增2例新生兒感染伊科病毒11型併發重症確定病例，其中1例東部女嬰死亡。

疾管署表示，上述2例伊科病毒11型併發重症病例分別為北部男嬰與東部女嬰。其中1例為出生7天之北部男嬰，五月中旬因發燒收治住院，並出現急性肝炎、血小板減少症、凝血功能障礙等症狀，經治療後狀況穩定已出院。

另1名出生4天之東部女嬰，五月下旬因發燒、昏睡、哺乳時無反應至急診就醫收治住院，不幸於發病第三天因新生兒敗血症死亡。

伊科病毒11型跟一般腸病毒都是以糞口、飛沫、接觸傳染，傳染力高，且各年齡層都會感染，新生兒容易出現重症。（疾管署提供）

台灣新生兒科醫學會許瓊心理事長表示，新生兒的腸病毒感染一般於出生後1-14天發病，可能發生在產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒。特別是產前若腸病毒通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。

新生兒感染後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。孕婦感染腸病毒，並不需要中止懷孕，只需確實按時程產前檢查即可。生產後，在疑似腸病毒症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生兒，以降低病毒傳播的風險。

家中如有成人或幼兒等接觸者，如有身體不適，應避免接觸新生兒。（疾管署提供）

疾管署統計，近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，惟近期伊科病毒11型陽性數明顯增加，以北部、東部較多。

伊科病毒11型跟一般腸病毒都是以糞口、飛沫、接觸傳染，傳染力高，且各年齡層都會感染，新生兒容易出現重症。伊科病毒11型的症狀表現包含發燒、活動力下降跟腦膜炎，若重症，恐致新生兒敗血症、多重器官衰竭。

疾管署提醒，準媽媽們懷孕期間應注意個人手部及呼吸道衛生，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師。家中如有成人或幼兒等接觸者，如有身體不適，應避免接觸新生兒。