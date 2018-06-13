信義區老牌「黑糖」爵士樂餐廳　被月租85萬壓垮歇業

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）信義區Brown Sugar Live & Restaurant黑糖餐廳在台經營23年，以現場演唱、演奏吸引人潮，曾經是許多人的回憶，不過昨(12)日突然無預警於臉書和官網，貼出暫停營業訊息，讓不少死忠顧客相當錯愕扼腕。

綜合《蘋果》與好房網報導​，信義計畫區的老牌音樂餐廳Brown Sugar於前天(11)日晚間無預警解散員工，昨(12)日中午同時於臉書專頁與官網宣告歇業。該餐廳於2016年7月，由上市建商三發地產旗下100%持有的孫公司金品餐飲買下經營權，三發地產董事長鍾俊榮，一度擬開設Brown Sugar連鎖分店，孰料緊急解散，不僅讓粉絲惋惜，餐廳員工及表演樂手也感到錯愕。

黑糖音樂餐廳在聲明中指出，受到整體經濟影響、消費型態轉變，加上成本逐年增加，不得不暫停營業。該公司將研擬新的經營項目，希望以嶄新型態、豐富內容，再度讓該品牌發光。

貴賓品酒吧檯。翻攝官網

消息一出，不少顧客留言說「謝謝你們給我很多很棒的回憶，真的很不捨」、「感謝你讓我聽認識黃小琥、李聖傑」、「謝謝您們曾經給我美好的回憶⋯⋯哭泣」、「大環境影響下的結果⋯」 。

好房網引述永慶房屋信義一部、高資產服務中心專營店面店長余沛政推測，該棟店面大小單層面積約170坪，若每月每坪5000元租金，換算單月租金上看85萬 。

以該店位置來論，算是威秀影城外圍，人潮較難匯流，加上近年大環境不景氣，若非財力雄厚業者、或是知名大品牌進駐，否則很難繼續經營。



今周刊報導，​知名歌手黃小琥、林曉培等人也曾在Brown Sugar駐唱。

據《蘋果》報導，內部員工透露，餐廳經營20多年，已經被漲20次租金，光是租金就不堪負荷。

報導稱Brown Sugar餐廳解散後，12日即傳出該店面出租訊息，總面積約254.29坪，預計單月單坪月租金6000元，全月總租金上看150萬元。

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