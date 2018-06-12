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脫歐法案投票在即  保守黨議員攤牌

英國下議院將於今、明兩日就英國首相梅伊的脫歐藍圖進行投票。

By 李宛諭,台灣英文新聞－編輯
2018/06/12 20:31

英國首相梅伊。 （美聯社）

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 英國下議院將於今、明(13)兩日就英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐藍圖進行投票。此舉意味著保守黨內各派別間的攤牌，恐使英國提早舉行選舉，並破壞脫歐進程。

英國在2016年透過公投決定脫離歐盟，並於隔年啟動脫歐程序。然而，英國保守黨議員葛偉富（Dominic Grieve）針對英國「退出歐盟法案」提出修正案，要求政府與歐盟訂下任何脫歐決議前，都須經國會「有意義的投票」（Meaningful Vote）始能生效。而下議院將於今、明兩天，對英國上議院就脫歐法案提出的15項修正案進行投票。

投票可能意味著保守黨內各派別間的攤牌。葛偉富提出了自己的修正案，聲稱已經找到能夠滿足所有人的方法，然若提案遭否決，他「很可能」投票反對政府。對此，保守黨官員積極遊說議員支持政府。「我們要求國會遵守公投結果與宣言承諾，並支持我們的國家，這並不難。」保守黨議員布里禎（Andrew Bridgen）表示。

「有意義的投票」將擴大下議院的政策影響力。留歐派、前司法部議會副大臣李（Phillip Lee）表示，投票行為違反了英國議會主權與人權原則。然而，英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）指出，國會投票無法改變公投結果。

周二，議會也將就「把脫歐日列入法律」、「北愛爾蘭和愛爾蘭共和國邊界問題」等修正案進行辯論。此次的投票至關重要，若梅伊挫敗，英國恐將提前選舉，脫歐進程也會陷入混亂，屆時可能迎來一個工黨領導的政府。
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