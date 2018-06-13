〈時評〉解決假新聞不是靠修法 而是靠科技

假新聞日益氾濫，如何避免不實謠言散播，已成為政府和企業的最大挑戰，由於民進黨立委有意修改社維法，卻引發侵犯言論自由的疑慮，其實，網路的事情，除了就交給網路來解決外，重要的是，政府部門不能再以過去心態和作業方法，來面對新型態的傳播模式。



過去的新聞，只會出現在傳統媒體上，像是報紙、廣播和電視，尤其早年報紙的影響力大，而且，電視新聞只有在午間、晚間播出，行政部門的輿情蒐集、剪報，都是集中在清晨時段，然後透過輿情會報討論，再決定是否要澄清相關新聞。



後來，隨著有線電視的出現，新聞台紛紛設立，而且一天之內有大約有17個小時是採即時播出，因此，新聞局內設有一面電視牆，上面有各家新聞台，可以隨時掌握各種訊息，並且向上呈報。



在這種型態下，行政部門只要派人緊盯新聞台，以及早上閱讀各家日報，最多再加上晚報，就能全面掌握訊息。但隨著網路普及，新聞傳播管道愈來愈多元化，且在社群媒體推波助瀾下，各種消息的散播更加快速。



面對各種假新聞來襲，像是香蕉價格每斤跌到只剩一元，或是行政院長賴清德同意吳茂昆請辭教育部長後，網路上立刻傳出吳茂昆獲聘為國策顧問，類如此類的假訊息，透過臉書、Line群組的傳遞，混淆視聽，甚至會讓人誤以為真。



只不過，多數人看到訊息，就是隨手轉發，很少會去求證真偽，社維法若是依立委建議修法，許多人可能因此誤觸法網，未來檢警調也有辦不完的案子，更可怕是，有心人士能利用這種手法來打壓言論自由。



因此，為避免言論自由出現倒退，最好的方法，還是交由社會大眾藉由網路識讀，來了解訊息的真假，政府部門只要扮演提供正確訊息的角色。但在人力有限的情況下，必須利用大數據來處理各種訊息。



像日本JX通訊社，並未雇用任何記者，卻能靠著人工智慧技術和大數據的概念，在社群網站上過濾出各種熱門消息，像是一個地方發生大車禍時，短時間內有不少人同時在網路上提供類似貼文時，JX通訊社立刻就能掌握，並且賣給其他傳播媒體。



這種操作方法若能運用到行政部門監控網路訊息，一旦發現有錯誤消息被散播時，就能快速掌握，第一時間提出澄清和回應，不必再受限過去的新聞回應方式，就算不修法，也能好好對付假新聞。

（作者李平華，資深媒體人）