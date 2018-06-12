AIT新館落成　蔡英文選擇《看見臺灣》放入時空膠囊中

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）美國在臺協會今（12）日上午盛大舉行新館落成典禮，典禮最後的節目，是請包括總統蔡英文及美國國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）在內的與會貴賓提供自己認為足以象徵臺美關係或世界局勢的物品，放入協會準備的時空膠囊鐵箱中，埋在新館園區內。

美國在臺協會（American Institute in Taiwan）日前在臉書專頁上便舉辦時空膠囊活動，邀請民眾提出足以代表2018年臺美關係的物品，或是象徵當今世界或時空的重要物品，而在今日的典禮上，與會的臺美重要官員及代表，也共襄盛舉，準備了自己所挑選的時空膠囊物品。

根據美國在臺協會，蔡總統選擇的時空膠囊物品是她與協會處長梅建華（Kin Moy）日前參觀新館後所拍的合照，以及已故紀錄片導演齊柏林的作品《看見臺灣》。

總統蔡英文與美國在臺協會處長梅建華參觀協會內湖新館後合照留影（照片截取自美國在臺協會臉書專頁）

此次代表美國政府來臺出席落成典禮的助卿羅伊斯則是準備了《公民外交競賽》（Citizen Diplomacy Challenge）相冊。

美國在臺協會主席莫健（James Moriarty）選擇2018年美國與臺灣的套裝硬幣；而處長梅健華則備有美國在臺協會全體同仁的合影，以及協會從臉書專頁上搜集而來的民眾的建議。

臺灣官員方面，行政院長賴清德準備了美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce，助卿羅伊斯的丈夫）將臺灣旅行法（H.R.535）精印本贈與賴院長時，兩人一同照的合照。

（圖片截取自行政院長賴清德臉書專頁）

鼓勵臺美各層級官員互訪的臺灣旅行法案（H.R.535），在今年陸續於美國參眾兩院通過，並由總統川普（Donald Trump）正式簽署生效。

外交部長吳釗燮則是準備外交部所製作的回顧美臺關係的冊子，放入時空膠囊中。

此外，受邀出席典禮的前總統馬英九，以及未出席典禮的前總統李登輝，則分別選擇了書法作品與瓷盤，做為象徵臺美關係或國際情勢的物品。

另一位來臺出席典禮的美國國務院官員，主管海外建築業務局的大使默色（William Moser）準備了國務院海外建築業務局的鑄幣。