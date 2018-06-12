新北「跨校共備課程專業社群」研發聯合國SDGs課程模組教材

為因應聯合國永續發展目標(SDGs)，新北市政府教育局於今（12）日在竹圍高中辦理第四場「國際教育跨校教師共備課程專業社群」，由北大、永平、三民、三重、竹圍等5所高中組成跨校教師課程專業社群，透過跨校教師課程共備，研發符合108新課綱素養導向的國際教育課程，並融入17項SDGs目標。

三重高中透過公民科與英文科跨領域合作，先是帶領學生瞭解聯合國永續發展目標，然後引進NGO國際特赦組織的國際支援與資源，發展出「教室外的公民課-正義永續 和平永續」的課程，透過13個不同國家人權受侵害的個案，學生探究人權的普世價值，結由實際的社會參與，以中文、英文甚至德文，寫信給這些個案的政府、本人或其親屬，表達對人權的訴求與支持。同時，結合圖書館的資源舉辦人權攝影展，將這些個案的故事展現在校園之中，營造人權的情境教育。

北大高中由國文、英文、數學、自然、社會、資訊等跨領域教師組成SDGs行動社群，共同研發「國際能源課程模組」，透過815全臺大停電的共同經驗，帶領學生從大數據探究臺灣與世界能源的發展現況；並搭配桌遊活動讓學生體認再生能源的重要性，再進一步反思背後隱藏的危機與挑戰。此外，透過實作「染料敏化太陽能電池」，探索再生能源未來的無限可能，最後由學生運用IG發表能源使用倡議，提出行動方案在生活中具體實踐。

竹圍高中籌組SDGs跨科社群，設計出「永續消費與生產」主題的國際教育跨領域課程模組，結合英文、公民、地理、化學及地球科學的科目，從生活中的消費模式及全球生產模式談起，藉由時事議題探討、校外參訪、蒐集國際環保組織的探究過程，發現全球分工的模式下所帶來的環境汙染、勞工剝削、資源浪費等問題，喚起學生對於不當的消費及生產行為的重視，並透過網路社群與其他國家的學生一同分享學習成果，以及服飾改造及淨灘等活動形式，將學習成果以具體行動來實踐。

教育局表示，成立「國際教育跨校教師共備課程專業社群」透過跨校課程共備研發、各校專業社群推動、跨校課程社群回流增能，提升社群教師專業知能及提升學生學習成效，並呼應新課綱強調學生自主行動、溝通互動與社會參與的三個面向，將學科知識具體融入學生的生活情境中，透過跨校共備研發國際教育課程及SDGs17項議題課程模組教材，作為學校推動國際教育的參考。





照片由新北市政府提供