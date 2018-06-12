全體上市公司107年5月份當月營收較去年同期成長14.47％，累計營業收入較去年同期增加9.53％

依據上市公司公告107年5月營收顯示，本（5）月份全體上市公司營收總計2兆5,954億元，較去年同期成長3,280億元（14.47%），營收成長公司共645家，衰退公司共271家。另累計1至5月全體上市公司營收總計12兆3,264億元，較去年同期增加1兆729億元（9.53%），營收成長公司共624家，衰退公司共292家(相關資料詳如附表)。

本國上市公司107年5月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為水泥工業、半導體業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為光電業及通信網路業；另本國上市公司1至5月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、電器電纜業及水泥工業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解本國公司當（5）月份營收成長較大之產業，水泥工業因大陸市場需求提升，半導體業因個別公司銷售價量較去年同期上升，油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，致營收較去年同月成長；當（5）月份營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，致本月較去年同月營收衰退。另本國公司107年5月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉予客戶認列營收，電器電纜業因個別公司銷售房屋收入，另水泥工業因大陸市場水泥景氣持續攀升，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，另汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。