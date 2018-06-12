MOD全新世足創新介面世足賽前流量破百萬

2018年世界盃足球賽即將於6月14日開打，中華電信MOD平台提供「世足專區」，創新的使用介面及功能，讓客戶快速掌握賽程及球星相關資訊，自上線首日即湧進約17萬人點閱，預告全民瘋世足風潮來襲。

中華電信「MOD世足專區」開發團隊表示：「為了提供球迷及觀眾最便利直覺的觀賽經驗，歷時約半年時間，進行使用者訪談、UI和UX測試及系統開發，各種貼心的設計，絕對能讓客戶感受Wow~新穎體驗，輕鬆享受今夏最熱賽事2018年世界盃足球賽！」

打破一般線性電視舊有收看方式，MOD除了台灣地區唯一64場全賽事Live轉播(含20場4K Live轉播)，更組成專業團隊聯手開發「MOD世足專區」，陳列世足期間賽程預告、完整賽事及精彩影片VOD、球星/國家/話題追蹤等功能。

全新的互動設計，例如「觀戰重點」提供觀眾最新的賽事資訊，即便是一日球迷，也能瞬間變身世足通，還有3天回看及完整賽事隨選隨看等服務，並貼心剪輯每場精彩花絮，可以輕鬆掌握賽事或再次回味精彩時刻。除了電視，客戶還能透過MOD APP利用手機和平板收看，走到哪看到哪，隨時享受刺激的賽事。

世足賽還沒正式開踢，「MOD世足專區」上線第一天就吸引近17萬人點閱，目前流量已超過百萬，預計至冠軍戰時會有千萬點閱數，也看得出世足熱潮將席捲全台。

本次「MOD世足專區」眾多便利功能中，尤以酷炫Hashtag最受用戶好評及喜愛，獨特的Hashtag功能，讓訂戶可以鎖定喜歡的球星跟國家隊，隨時掌握賽程動態。

「MOD世足專區」創新功能為台灣影視技術的重大突破，設計與開發動員百人以上，歷時半年不斷精進使用介面，中華電信「MOD世足專區」開發團隊表示：「針對一日球迷與專業球迷深度訪談，我們發現許多球迷相當期待四年一次的鮮肉賞，因此特別開發了Hashtag功能，包括大家最喜愛的C羅、梅西、內馬爾等球星，追蹤數累積的速度，連我們也非常驚訝。」

追蹤球星的特別設計，提供了球星精選帥照、球星相關影片、賽程，Hashtag更力求貼近賽事話題，例如「#一日球迷推薦」甚至是「#世足小鮮肉」，再再創造影視服務新里程，也讓用戶直呼這跟本是電視版Instagram！