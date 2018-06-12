美元短期回落、長期強勢 投資人可善用外幣優利定存伺機布局

近日美元短期受到貿易戰線擴大影響，出現較為明顯的下跌行情，但長期來看，美國受惠於基本面佳，近期經濟數據公布大多優於市場預期，大幅吸引資金流入，美元長期看升。為協助投資人掌握投資趨勢，台北富邦銀行即日起至6/29推出限時外幣優利定存專案，美元定存12個月可享2.4%年息，投資人可把握機會進行外幣資產布局。

北富銀表示，受到川普決定對從歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅所引發貿易爭端的影響，6/4起美元指數快速下跌，最低來到93.66。但以長期趨勢來看，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速，消費者信心升高，預計下半年經濟可望持續回暖；聯準會也在最新會議紀要提到，對高於目標的通膨更能容忍，並在最新經濟評估報告中指出美國經濟正溫和成長；同時，最常被聯準會用來衡量通膨的個人消費支出指數（PCE）平減指數也已逐漸逼近聯準會目標，這些跡象都顯示美國本月再度升息已是箭在弦上，若屆時如外界預期宣告升息，將助長美元再度攀升。長線來看，美元仍為投資人外幣資產配置首選，可趁近期分批布局。

北富銀指出，投資人在進行外幣資產配置時，可依自己短中長期資金配置，選擇市面上適合自己資金調度需求的外幣優利專案進行投資。如此不但能讓資金不閒置幫你賺利息之外，一般定存專案年期最長不超過1年，保持了資金的靈活性，投資人可在中長期觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯，降低匯兌風險，為個人資產提供了一定的風險緩衝，是相對穩健的配置選擇。

為協助客戶掌握此波美金布局契機，北富銀即日起至6/29止，限時推出外幣優利定存專案，美元定存3個月年利率2.10%、6個月年利率2.30%，12個月年利率更高達2.40%；澳幣定存12個月年利率達2.00%；人民幣定存12個月年利率則上看3.30%，相當優惠。此外，北富銀本次承作資金門檻低，以美元定存為例，最低只要1千美元即可承作，讓小資上班族也可輕鬆進行外幣資產配置，歡迎投資人伺機佈局美元優利定存享優惠利率，讓資金發揮「錢滾錢」的力量。