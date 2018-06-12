雲林縣表揚績優照服員   新住民上榜

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）雲林縣政府為鼓勵第一線付出的照服員，特將6月3日訂為「雲林縣照顧服務員日」，並於6月2舉辦「2018年度績優照顧服務員及績優單位表揚活動」，以表示對照顧服務員的尊重，此次獲獎的75名照服員中，包含6名男性、2名新住民、2名研究所畢業，顯示照顧服務需要社會大眾更多元的參與及創新，讓照顧品質更加提升。

雲林縣政府社會處長徐忠徹5月30日特地前往新住民照服員鄭翠金女士的服務場所，表達感謝。來自印尼的鄭翠金，當年隻身嫁到台灣，克服語言障礙並參與照顧服務訓練課程，取得照顧服務員丙級證照，擔任雲林縣復健青年協進會居家服務照顧服務員長達8年，照顧服務經驗相當豐富，樂於服務長輩。

另一位新住民照服員彭湘玲女士也在中國醫藥大學北港附設醫院附設護理之家服務4年多，同樣為了精進服務技巧，以此貼近在地長輩，展現高度服務精神。

李進勇縣長表示，雲林縣從事照顧服務員人數破千名，為增加社會大眾對照顧服務員的認識，雲林縣領先全國首創照服員日，除了為長期在照顧第一線默默付出的照服員們致謝外，也盼社會大眾能看見他們的貢獻及專業，並翻轉對於照顧工作的刻板印象，

社會處長徐忠徹指出，一般民眾以及與本國境內設有戶籍之國民結婚的新住民，經獲准居留且具備工作資格的新住民取得照顧服務員資格後，均可從事長期照顧服務工作，