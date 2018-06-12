抗衡中國  法國即將在南海地區軍演

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 美國不再是唯一介入南海議題的西方國家！據《法新社》報導，法國正增加其於「印度-太平洋」地區的軍事力量，以與中國大陸抗衡，並捍衛太平洋法屬土地人民的利益。

談到南海爭議，一般人首先會想到美中霸權在此區的角力。然而事實上，法國自2014年開始，便積極插手南海議題。今年五月，中國片面聲稱擁有南海大部分主權，並持續推動人造島礁軍事化，對此，法國西北風級兩棲突擊艦「迪克斯木德號」（Dixmude）與護衛艦航行南沙群島，以反制北京政府。

其實，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與澳洲總理騰博爾（Malcolm Turnbull）於上月會面時，曾談及南海議題。他強調，法國無意與中國大陸作對，然為確保區域航行和飛行自由，須建立強而有力的「印太軸心」（strong Indo-Pacific axis）。因此，法國空軍計畫於八月在南海地區進行大規模演習，包含疾風戰鬥機在內的軍力將從澳洲飛到印度。

自英國脫歐後，法國成為歐盟裡唯一在太平洋地區擁有土地的國家。「南海地區是我們的家。」法國國防部長帕利（Florence Parly）表示，法國需要捍衛分散在太平洋地區五個法屬土地居民的利益，其中包含法屬新喀里多尼亞與法屬波利尼西亞。

法國國防部長帕利。 照片來源：美聯社

針對法國作為，法國智庫戰略研究基金會（FRS）專家倪雅玲（Valerie Niquet）指出，美國不再是唯一介入南海議題的西方國家，且身為常任理事國的法國，若能寄出實際行動，或多或少能邊緣化中國大陸的角色。