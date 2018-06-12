（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）雲林縣政府為提倡勞工正當休閒活動，委託雲林縣工會在5月27日舉辦「本、外籍勞工法令宣導暨趣味競賽、才藝表演聯誼活動」，內容有相關法令有獎徵答、團體互動的趣味競賽、勞工才藝表演，吸引民眾前往同樂，場面熱烈。

雲林縣約有2萬名外籍移工，以家庭看護工、製造工、養護機構看護工及漁工為大宗，人數以印尼勞工佔45%，其次越南35%，再來菲律賓10%，泰國8%最少，這些移工朋友為雲林縣的經濟發展及家庭穩定貢獻良多。

雲林縣長李進勇致詞時表示，勞工朋友們平日堅守崗位奉獻勞力、心力，對我國經濟發展有相當大的貢獻，藉舉辦本活動的機會感謝勞工朋友的辛苦，透過正當休閒活動辦理，舒緩本勞、外勞工作壓力、增進勞工間之互動，強化勞資關係，落實外籍移工管理輔導工作，共同創造台灣的經濟榮景，營造安全、安心、安定的就業環境。

勞工處長張世忠也指出，外籍朋友來自不同國家，必然會因語言、文化、生活習俗等差異產生隔閡與不適應，甚至因不了解我國外籍勞工相關法令，不慎觸法而被遣送回國。

現在法令修改工作期間累計可達12年，家庭看護工更可因為表現良好累計至14年的工作期限，希望藉此活動中適時提醒外勞朋友明瞭相關法令，達成勞、雇一家親的融洽氣氛。

雲林移工法律宣導+趣味競賽 氣氛熱烈 （雲林縣政府提供）