2年培育46位師資   新竹縣新住民語師資班6月開課   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）配合教育部將新住民語列入新課綱，新竹縣政府持續推動新住民語言教學支援人員資格培訓，從2016年起已培育46位新住民語言教學師資人員，今年再度辦理，報名者踴躍，超過40位新住民、新二代及外籍學生報名參加，本次由湖口鄉華興國小承辦，於6月2日起連續5周假日在東興國小進行培訓。

新竹縣於2016年起舉辦新住民語言教學支援人員資格培訓，到今年為止已培育34位合格越南語教師及12位印尼語教師，今年再度委託湖口鄉華興國小辦理本次「新住民語文教學支援人員培訓班」，吸引40名以上原籍越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓等國之新住民兄弟姐妹、新住民二代以及在新竹就學之外籍學生踴躍報名參加，參與人數及語別種類是開辦三年來最踴躍的一次。

本次活動也邀請前兩期的學員回來分享培訓心得及考試經驗，有學姐表示， 學員常有的情況是會講不會教，在課程中可學到如何和小朋友互動教學，學習如何把母國語言、文化及語法交給小朋友，讓小朋友有興趣學習，學姐鼓勵學弟妹們，有機會就要多參加，有助提高工作機會，也能讓自己的家人更瞭解母國文化。

學員陳雪娥和黃秀羚亦感謝老師們的用心培訓，讓大家學到教學教法的經驗，透過不斷學習，增加經驗和智慧。大家未來都是教學前線的好夥伴，更是異鄉的好姐妹，培訓活動提供他們融入台灣，開拓生活視野的管道，其效益遠超乎預期。

本次培訓課程包括臺灣國中小教育概況、教學資源與運用、新住民語文語音與拼音教學、聽說讀寫教學、文化教學、語文詞彙教學與應用、語文教材分析與實踐、語文教材教法、班級經營等豐富課程，最後進行教學實習與評量，全方位的培訓課程豐富且紮實，相信能讓參與學員收穫滿滿。