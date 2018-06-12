台灣芒果季到嘍！你知道芒果也有新住民嗎？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）等不及要吃芒果了嗎？你知道「芒果」台語怎麼說嗎？你知道那種芒果，是在荷蘭人在台期間，踏上台灣土地時所帶進來的嗎？還有那些品種的芒果是我國農民在地育成的嗎？台南區農業改良場把市場上常見的芒果介紹給大家認識。

台南區農業改良場今（12）日發布新聞稿表示，芒果的台語稱做「檨仔」。這個美味的水果在台灣的栽培面積可逾1.6萬公頃，光台南地區就佔4成半，約7,000公頃，而其黃金產期就在這盛夏時分。

然而，消費者在面對市場上琳琅滿目的芒果家族時，都是憑記憶選擇「最好吃」的「檨仔」。為了讓更多人嚐試不同口感的芒果，台南區農業改良場用說故事的方式，將常見的五種芒果介紹給民眾。

一、「土芒果」是最早來台灣的芒果，是荷蘭人在台期間引進，馴化多年後適應本土氣候，同時也是產期最早的芒果，早生品種在4月即可採收，盛產期5-7月，果皮黃綠色，果實雖小且纖維粗，酸甜有味香氣濃郁，是許多人兒時記憶中的味道。

二、「愛文」是台灣栽培最多的主力品種，它是在1954年由美國佛羅里達引進，產期5-7月，外皮鮮紅討喜，果實大小中等，果肉香氣濃郁，甜酸適中符合現今消費者的喜好。

三、「凱特」雖和愛文同時引進卻是晚生品種，產期可延遲至9-10月，故有「九月檨」之稱號，果實外觀黃色，為較大之卵圓型，果肉多汁帶微酸。

四、「金煌」是台灣在地育成的品種，由黃金煌先生以「懷特」為母本，「凱特」為父本雜交育成，果實象牙型且大，外皮黃色，果肉纖維極細嫩，食用起來清香爽口，主要產期6-7月。

五、「玉文」和「金煌」一樣是在地育成的品種，它是由郭文忠先生以「金煌」為母本，「愛文」為父本選育而成，結合了父母本的優良特徵，外皮鮮紅且果肉細緻，食用香甜可口，主要產期6-7月。

另外，台南區農業改良場提醒大眾，在選購芒果時應認明4章1Q的標章，並注意以形狀飽滿、果體完整、顏色鮮麗帶果粉者為佳。若購買未完全軟熟的芒果，民眾買回家時宜貯放在室內陰涼處，若太早放入冰箱會使果實的「後熟」過程停止，並降低芒果的風味和品質。另外，若已經成熟可食的鮮果，民眾應趁新鮮盡快食用，如需放置於冰箱，應置於下層蔬果槽中保存。

芒果家族各具魅力，若還有想進一步認試的民眾可以在6月23-24日到走馬瀨農場參加「2018台南國際芒果節」活動，另外在6月30日還會在玉井、大內、7月7日在楠西、7月14至15日在左鎮、7月21日在南化等地舉辦芒果相關的趣味活動。

以上照片皆由農委會提供