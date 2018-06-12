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越南通過網路安全法 言論自由大退步

Google及Facebook都必須遵照新法規定，儲存用戶私人資料。

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/06/12 15:19

（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）越南今（12）日通過了頗具爭議的網路安全法，外界抨擊，此舉有礙越南經濟發展、箝制言論自由。

根據該法案，谷歌（Google）及臉書（Facebook）等資訊巨擘都必須儲存越南用戶資料、在當地設立辦公室，並在越南資訊通訊部或公共安全部要求後24小時內，移除不當內容。

美國及加拿大皆呼籲越南延後審議該草案，美國大使館上週表示關切，認為內容「對越南的網路安全及數位創新未來造成嚴重阻礙，且不符合越南對國際貿易之承諾。」

國際特赦組織也抨擊，越南言論自由將面臨毀滅性的後果。負責全球事務的Clare Algar發表聲明指出，「在越南的高壓環境下，網路世界對人民而言是一處避難所，可在較不受箝制的氣氛中自由發表言論。」她並呼籲科技公司勿屈服越南政府壓力，成為侵害人權的共犯。

越南數位協會（Vietnam Digital Communications Association）表示，網路安全法恐使國內生產總值掉1.7%，外國投資也將被抹去3.1%。據統計，越南9,300萬人口中，有七成網路使用者，5,300萬臉書用戶。

越南雖自1980年代開始展開大刀闊斧的經濟改革，使其成為區域內發展最快的國家之一，但政府仍在許多方面嚴加管控，包括媒體、宗教，以及不容挑戰的一黨專政。
越南
網路安全法

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