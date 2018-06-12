西班牙允許救難船停靠  桑切斯：應履行國際人道義務

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 一艘載有多名難民的船隻一度成為地中海的人球，先後遭義大利和馬爾他拒絕入港。然而，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）選擇伸出援手，允許船隻在該國東部港口靠岸。《BBC》指出，此舉有助於新首相提升國際聲望，並拉攏國內左派勢力。

地中海SOS救援組織（SOS Mediterranean）9日援救多達629位難民，其中包括體態虛弱的青少年、兒童與孕婦。他們搭乘的法國非政府組織船隻水瓶座號（Aquarius）在馬爾他與義大利西西里島間的地中海上漂泊，希望能安全停靠港口，卻遭義大利和馬爾他互踢皮球。對此，聯合國難民署（The UN refugee agency）和歐盟呼籲兩國停止對峙。

法國非政府組織船隻水瓶座號。 照片來源：美聯社

船隻上的難民包括體態虛弱的青少年、兒童與孕婦。 照片來源：美聯社

不久，西班牙新任總理桑切斯下令，讓船隻停靠瓦倫西亞（Valencia）。「我們有責任避免人道主義災難，並為這些人提供安全的港口。」總理辦公室聲明指出，西班牙政府有意履行國際人道義務。歐洲委員會對此表達感謝，馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）也承諾提供船隻新鮮的補給品，「我們需要坐下來，討論如何避免這種事再次發生。」

根據《BBC》報導，桑切斯的舉動其實包含許多政治意涵。西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）在處理國際議題上較謹慎，僅接納了2015年歐盟協議中一小部分的難民。而這次桑切斯選擇承擔國際責任，解決歐盟潛在的燙手問題，不僅能提高自身在團體中的領導力，也可以拉攏包含新興政黨「我們可以」黨（Podemos）的左派勢力。