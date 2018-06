完整版《川金會》川普、金正恩簽署共同文件

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 新加坡綜合報導) 美國總統川普與北韓最高領導人金正恩在今日的會談後,已在下午簽署一份非常全面性的共同文件。

這次川金會中美國總統川普以及北韓最高領導人金正恩簽署了一份共同文件。在聯合聲明中指出:美國總統川普和北韓最高領導人金正恩就建立新型美國、北韓兩國關係,以及在朝鮮半島建立長久、穩固的和平機制,開展了全面、深入、坦誠的意見交換。

美國總統川普承諾為北韓以及朝鮮半島提供安全保證,而金正恩也重申並且強調了他對努力實現朝鮮半島完全無核化的承諾。他們兩人堅信,他們透過這次會談之後建立的新型美朝關係將會為朝鮮半島和世界帶來和平與繁榮,也知道相互信任是推廣朝鮮半島無核化的關鍵。雙方也表示,這場歷史性的峰會克服了兩國之間在在這數十年來的緊張與敵對狀態,以及開創新未來方面,具有重大意義。他們兩人也承諾將全面、迅速地實施聯合聲明中的內容。

共同文件內容如下:

其一,美國與北韓將致力與根據兩國人民願景來建立新的美朝關係

1. US and North Korea commit to establish new US-DPRK relations in accordance with the desire of the peoples of the two countries for peace and prosperity.

其二,美國與北韓將共同努力,維持並且建立長久穩定的朝鮮半島的和平機制。

2. The two countries will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.

其三,美國與北韓再次強調在今年4月27日所簽署的板門店宣言,北韓努力讓朝鮮半島實現完全無核化

3. Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, North Korea commits to work towards the complete denuclearisation of the Korean Peninsula.

其四,美國與北韓致力於找回戰俘遺骸,包括立即遣送已識別的遺骸。

4. US and North Korea commit to recovering remains of prisoners of war including the immediate repatriation of those already identified.

而在川普在簽署共同文件後舉行的記者會被問及北韓無核化進程的時程表,他提到他認為這需要很長的時間。他提到:「只要核武不再是問題,就可以撤銷對於北韓的制裁。」

雖然川普沒有在記者會中具體說明為北韓提供的安全保障為何,但他提到美國現在有數萬名軍人派駐韓國。他非常希望他們能儘早返美,這樣美國也能省下一筆巨大的開銷。而被問及為何沒有確保在聯合聲明中強調北韓徹底去核,川普則解釋:「這主要基於時間有限,因為峰會只有一天。」不過他強調北韓已在川金會舉行前開始摧毀他們的核試驗場。此外他也告訴在場的媒體記者,美國務卿蓬佩奧會將密集地與北韓代表進行磋商。

在記者會中也有記者質疑是否這次簽署的文件會是空談;川普對此表示美國無法百分之百確認,但他認為北韓願意做這筆交易。身為商人出身的川普提到自己的大部分的時間都在做交易。因此對方是否願意做交易,他一眼就看得出來。

川普在記者會中被問及在川金會中美國與北韓國旗並列顯示美國首次承認北韓政權的合法性,並且也把美朝雙方放在了平等的位置上,他對此表示,他並不認為與金正恩會面等於證實兩人的平等地位。他提到:「我願意做任何事,讓這個世界更加安全。如果這表示我必須和金正恩坐在同一個舞台上,而這能拯救3000萬條人命,我非常樂意這麼做。」

川普在記者會中也提到美國與北韓領導之間需要舉行多一次會談或峰會,但雙方未談及這件事,因此下一次會晤的日期仍有待確認。他希望若與北韓簽署半島終戰協議,南韓也能參與。他說:「至於這是否合法或必要,我不太在乎。」

美國總統川普也指出,美朝雙方會在下週針對聯合聲明的細節展開磋商。他也指出將在川金會結束後聯繫南韓總統文在寅,並透露這次的聯合聲明已經在記者會前發給文在寅。