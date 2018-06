新研究：非洲高大猴麵包樹　因氣溫驟升悄悄走了

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)一眼望過去就可以看到一棵棵雄偉大樹矗立在遠方,高可參天的猴麵包樹沐浴在艷陽下,也為非洲大陸增添不同的風景。然而,這些超過千歲的大樹已經悄悄的在幾十年裡枯萎、凋零了。

本篇作者之一的羅馬尼亞巴比什博雅依大學化學工程學系Adrian Patrut告訴《法新社》,在我們生命中能夠見證如此多的千年猴麵包樹消失於世,是件驚人也令人震驚的事。

由羅馬尼亞、美國、南非等研究人員組成的國際團隊自2005-2017年,展開為期12年,進行非洲各地超過1,100-2,500歲、逾60棵雄偉高大可參天的猴麵包樹(Adansonia digitata)的研究,其中最老的13棵中有9棵已在這段期間部分或完全死亡,新研究報告已在6月11日刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)。

研究團隊最初的研究目的是要揭開猴麵包樹巨大雄偉的秘密,卻意外的發現「大規模老樹」受氣候變遷影響所帶來的衝擊。於是他們從辛巴威到尚比亞橫跨六個非洲國家,採集每棵樹不同部位的樣本,進行樹齡推測。

研究人員表示,大約在十九世紀中,位於非洲南部的高大猴麵包樹陸續凋零,但是在10-15年前,牠們卻因氣溫驟升與乾旱加快了牠們消失的腳步。研究人員還說,這需要進一步的研究來證明或是駁回這項推測,畢竟猴麵包樹並不是因疫病而死。

在這場浩劫中,有三棵象徵性的猴麵包樹相繼枯萎,分別是辛巴威有2,450歲的Panke老猴麵包樹,位於南非Platland有全球直徑超過10公尺的猴麵包樹,以及波札那知名「查普曼猴麵包樹」(Chapman's Baobab),是曾經路過的探險家、商人等,在樹幹上刻下銘文,後來被公告為國家紀念碑。