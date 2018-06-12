研究：芒果有助降血壓、顧腸道

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）夏日炎炎，來顆冰鎮過的芒果可謂一大享受。除了美味之外，最新研究發現，芒果竟然還可能有助心臟及腸道健康。

芒果富含多酚（polyphenol），而多酚具有強大的抗氧化作用。為了探究這水果對人體是否有益，加州大學研究人員進行了一項實驗，徵召了24名停經、健康狀況良好的婦女。她們連續兩週、每天攝取330克芒果，兩週後，參與者停止食用芒果，恢復原本飲食習慣，再進行13天的實驗。

為了評估芒果的生物活性（bioactivity），研究人員在實驗過程中陸續檢驗受試者的健康數據，包括心跳、血壓、抽血，及呼氣檢查，藉以一窺腸道健康狀況。

結果發現，食用芒果後兩小時，受測者的收縮壓、脈搏壓數值皆出現顯著下降。呼氣測試方面，6名受測者在實驗開始時，都測得腸道產生的甲烷氣體，但吃了芒果後，半數呼出的甲烷氣體都有所減少。

儘管仍需更多研究來支持上述結果，但下回在吃芒果時，或許可以健康為名，不用那麼忌口了。

研究結果近日發表於美國營養學會（American Sociey for Nutrition）年會上，並刊登在美國實驗生物學學會聯合會會刊（The FASEB Journal）之上。