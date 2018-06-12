《川金會》金正恩：全世界會看到巨大的改變

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 新加坡綜合報導) 美國總統川普表示，他與北韓最高領導人金正恩兩人的一對一會晤以及雙邊會談的成果比預期中來得好。他們兩人在今日下午已簽署一份非常全面性的共同文件。美國總統川普在簽署文件時也表示他在這次首腦會議中與金正建立了非常特別的情誼，並強調兩人會一起為這個世界解決一個既嚴峻又棘手的問題。

此外，美國總統川普與金正恩兩人在午宴之後在沒有維安人員的陪同下在嘉佩樂酒店周圍散步。不僅如此，川普也帶著金正恩走向座駕，還開門讓金正恩參觀他的車The Beast。

金正恩受訪時表示：「今天是個非常特別的一天，我們克服重重困難舉辦了這次歷史性的會談。我們即將簽署一份前所未有的文件，讓世界看到巨大的改變。當然我也要由衷感謝美國總統川普讓這次川金會能順利進行。」

此外，美國總統川普在兩人簽署文件後也邀請北韓最高領導人金正恩到到訪美國華盛頓。

他在受訪時表示他與金正恩的會晤不會只有這麼一次，還會有很多次。川普也提到他在這次的會談中發現他是個非常有才能並十分愛國的一位領導者。同時，川普也肯定金正恩，認為他是個很聰明的談判專家。此外對於今日的峰會，川普也提到美國與北韓今後的關係將會不一樣。

北韓最高領導人金正恩在簽署文件後已搭專車回返酒店，預計將在晚上離開新加坡回返北韓。美國總統川普則是把記者會提前至下午2點30分舉行，透露更多有關共同文件的細節。