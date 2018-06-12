新版身份證票選結果出爐    網友反應兩極

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）內政部今（12）日公佈新版身份證獲獎作品，共有超過千件作品參與，設計獎由設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」奪下，成為未來新版身份證設計的重要參考，而設計師林昊翰的作品「嶼民在地」獲得近10萬票的超高票數，勇奪人氣獎。

資料指出，獲得設計獎的作品「形｜SHAPE」版面整潔，且欄位具有足夠延展性，易配合姓名長度調整，在雙語的排版上亦明瞭易讀，使本作品具有高度實行可行性，尤其作者採用底紋全是土地相關的山海圖像，富裕高度包容性的樣態。設計手法中性，無性別、文化偏好，是國民身份證的理想條件。

獲得線上投票將近10萬票的「嶼民在地」，由林昊翰設計，設計主題定調「在地」、「台灣意識」、及「文化」三主軸，結合台灣地圖、地形輪廓、五大山脈、蘭花、內地地理中心、意象夜景等，獲得網路票選第一名。

內政部在臉書上公佈結果，網友反應兩極，有網友表示「簡單舒服好看」「配色比例很清爽」，但也有網友表示「好像悠遊卡」，更有網友質疑，線上投票階段僅獲得46票的「形｜SHAPE」奪下設計獎，而得到97498票的「嶼民在地」卻只得到人氣獎「所以投票是投假的、只是投人氣的。新版的設計已經有內定了是吧。」

人氣獎設計師林昊翰的作品「嶼民在地」（圖片來自身份證文件再設計網頁）