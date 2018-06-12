不畏艱難　讓青年「台灣隊」用軟實力征服全世界

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣近年來在國際備受中國打壓，為了讓台灣被世界看見，總統蔡英文今(12)日上午接見「107年青年海外和平工作團志工代表」時表示，台灣雖然不大，只要我們發揮既有優勢，再加上各位年輕朋友的熱忱跟創意，台灣會有無限寬廣的外交空間。

蔡總統致詞時表示，兩年前我們成立「青年海外和平工作團」，就是希望結合政府和民間的資源，給出國擔任志工的年輕朋友，更有系統的支持，讓「台灣隊」可以走遍全世界。

蔡總統還說，今(2018)年已經有98個團隊、超過1,000位志工獲得補助，前往23個國家參與醫療、教育、資訊、環境保護等不同領域的服務工作。這些服務項目正好就是台灣能夠為國際社會帶來貢獻的優勢領域。

她說，台灣不會因為受到中國的打壓就封閉自己，相反地，我們要繼續主動出擊，以行動證明自己價值，一步一腳印，國際社會絕對無法忽略台灣的存在。

蔡總統以醫療為例表示，台灣的醫療品質在世界上名列前茅，我們長期派遣醫療團前往邦交國，不只提供專業的醫療服務，也協助培養當地的年輕醫護人員。

她還說，最近台灣成為「國際醫藥法規協和會（ICH）」的正式會員，代表台灣醫療的軟實力，再一次被世界看見，台灣再一次走出去。台灣不斷以行動證明自己價值，這就是為什麼，即使我們持續遭遇中國打壓，但世界上的主要國家仍然願意在世界衛生大會上為台灣發聲。