AIT新館落成　莫健：新館象徵美對臺堅定承諾

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）耗時近十年、花費2億5千萬美金打造的美國在臺協會新館終於今（12）日舉辦落成典禮，雖然大門外聚集促統、獨派團體各據街道一方表達訴求，卻無減館內臺美官員及代表出席這場象徵臺美關係的建築落成典禮的氣氛。

在館前臨時搭建的舞臺上，美國在臺協會（American Institute in Taiwan）主席莫健（James Moriarty）、美國國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）、總統蔡英文、美國海外建築業務局大使默色（William Moser），以及美國在臺協會處長梅健華（Kin Moy）一字排開地坐在臺上沙發上。

臺下也同樣貴賓如雲，包括前總統馬英九、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全，以及數位美國在臺協會前任協會主席及處長皆到場支持。

針對外界質疑美國政府此次派遣來臺參與典禮的官員代表層級似乎不夠高階，莫健今日稍早在接受媒體訪問時表示，「今日區域內有許多事情正在發生，我們必須考量這項事實」，顯示川普（Donald Trump）總統並不希望幾乎同一時間在新加坡舉行的川金會，被其他活動搶走注目焦點。

強調文化上的交流以及人與人之間的關係是美國與臺灣關係最重要的部分之一，莫健表示，「羅伊斯助卿是臺灣的好友，也是美臺關係強力的擁護者。」

面對相同提問，梅健華則認為，此次自華府來的貴賓是「一時之選（perfect）」，而落成典禮也符合美臺間整體的關係。

梅建華表示，羅伊斯代表了美臺間將近40年來在教育及文化上的合作，這也是美臺間關係的一個重點。

提及另一與會貴賓美國國會眾議院共和黨議員哈博（Gregg Harper），梅建華則指出，哈博代表了美國國會對臺灣有著跨黨派支持。

AIT主席莫健、美國國務院助卿羅伊斯、總統蔡英文、美國海外建築業務局大使默色，以及AIT處長梅健華為AIT新館揭幕（鄧佩儒／攝）

典禮在朱宗慶打擊樂團的表演與美方人員領唱美國國歌後揭開序幕，代表川普政府來臺的羅伊斯致詞時表示，「新館不只是一棟鋼筋水泥和玻璃的建築物，它更象徵著21世紀美臺夥伴關係的穩固和活力。」

臺灣是羅伊斯今年3月就任現職後首度出訪的國家，在14日離臺後，羅伊斯還將訪問日本、越南，以及南韓。

而莫健則強調，「美國在臺協會新館顯示了美國對臺灣的堅定承諾、雙方人民們之間緊密的合作關係，以及美國與臺灣的長久友誼。」

先前已參觀過新館的蔡總統則表示，「當我們啟用這棟建築之際，也再次堅定彼此在實踐臺美共同目標的信念。身為自由開放的民主國家，我們有義務協力捍衛共享的價值及共同的利益。」

強調「臺美間的情誼前景似錦」，蔡總統接著表示，臺美雙方以尊嚴、誠懇與尊重的態度對待彼此，就能共同長就偉業。

美國國務院助卿羅伊斯與總統蔡英文在典禮期間談笑風生，左為AIT主席莫健（鄧佩儒／攝）

梅建華（Kin Moy）致詞時則再度表示，美國在臺協會新館是「美臺人民之間緊密合作與長久友誼的象徵。」

梅建華指出，這棟建築反映美臺緊密的合作，也是美臺關係的成果，「美國在臺協會的新家可以說是由美臺人民，以及大家對美臺友誼的熱情和願景所共同建造的。」

眾貴賓致詞結束後，馬前總統以及外交部長吳釗燮也被邀請上臺，與臺上貴賓一同將各自攜帶的時空膠囊物品放入協會準備的時空膠囊（time capsule）鐵盒中。根據美國在臺協會，時空膠囊具有紀念象徵，將被埋在協會新館園區內。