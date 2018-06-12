不用再去日本扛！  今治毛巾專門店「伊織」來台展店

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）許多日本五星級飯店指定使用的今治毛巾「伊織」今來台展店，首站選擇與誠品書店合作，落腳台北誠品信義店2樓，引進日本最受歡迎的八大系列毛巾，共有400種品項，全店產品皆為日本製造，這也是「伊織」毛巾首次進軍海外拓展據點。

報導指出，創立於2012年的「伊織」今治毛巾專賣店，來自日本愛媛縣北部的今治市，傳承120年的毛巾生產工藝，也是全日本最大規模的毛巾生產地。

「伊織」在日本各地共設有21個營業據點，講究高品質的今治毛巾，需通過11項嚴格評測才能獲得認證標章，良好的吸水性，能迅速乾燥，並長久保持蓬鬆柔軟。

進軍海外首選台北誠品信義店，精選400種品項，引進日本最受歡迎的八大品項，包括有如棉花糖般蓬鬆手感的「雲の夢系列」、吸水速乾的「鬆餅紋系列」、毛巾品評師最愛的「海洋UMI系列」、零甲醛，放進嘴巴也無害的「法式條紋系列」、柔軟細緻的「沁涼雪花系列」等，本次也引進長髮女孩的救星「乾髪手套」，吹頭髮時帶上「乾髪手套」撥弄濕髪，使頭髮快速自然乾燥，免於熱風傷害。

誠品表示，這是誠品首間規劃跨足兩岸的實體店面代理品牌，預計今年底將在台開拓5至8家據點。

伊織yume雲の夢系列（翻攝自誠品書店臉書）